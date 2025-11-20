30 mil toneladas de basura se han recolectado en la capital durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 mil toneladas de basura han recolectado en diferentes puntos de la capital de Honduras, a través del programa de Guerra Contra la Basura, aseguran las autoridades municipales.
“Este año ya recolectamos más de 30 mil toneladas de desechos, manteniendo limpio el municipio: mercados, áreas verdes, riberas de ríos y quebradas, y todos los espacios públicos de la capital”, informó la Alcaldía Municipal en una publicación en sus canales sociales.
Por tercer año consecutivo la comuna realiza operativos de limpieza en diversos puntos críticos de la capital hondureña. para este 2025 la iniciativa arrancó el 16 de enero dando continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores.
El objetivo de esta iniciativa es erradicar la acumulación de residuos sólidos en las áreas más vulnerables, especialmente en las zonas cercanas a ríos, quebradas y mercados de Tegucigalpa y Comayagüela
Según datos de la municipalidad, la meta era recolectar cinco millones de libras de basura en el marco del programa, cifra que se ha cumplido y superado conforme avanzan las intervenciones en la ciudad
Estos trabajos se realizan en conjunto entre la Alcaldía, las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal y la población para alcanzar los objetivos planteados. Las autoridades destacan que la participación comunitaria es importante para mantener las zonas intervenidas en mejores condiciones.
En lo que va del año, al menos 156 barrios, colonias y aldeas de la capital han sido intervenidos con operativos de limpieza, jornadas que incluyen recolección de desechos, eliminación de puntos críticos y despeje de áreas verdes.
Uno de los enfoques principales del programa han sido los ríos y quebradas que conectan Tegucigalpa y Comayagüela y desembocan en el río Choluteca, pues estos acumulan toneladas de residuos durante la época seca y lluviosa.
Entre las principales quebradas intervenidas se encuentran El Sapo, Agua Salada, La Orejona, La Maravilla y La Soledad, todas ubicadas en zonas donde la acumulación de desechos generan riesgos ambientales y sanitarios.
Las autoridades municipales reiteraron que continuarán ejecutando operativos permanentes en todo el Distrito Central y llamaron a la población a sumarse a las acciones de limpieza para prevenir la formación de nuevos botaderos clandestinos y reducir el impacto ambiental en la capital hondureña.