30 mil toneladas de basura se han recolectado en la capital durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 mil toneladas de basura han recolectado en diferentes puntos de la capital de Honduras, a través del programa de Guerra Contra la Basura, aseguran las autoridades municipales.

“Este año ya recolectamos más de 30 mil toneladas de desechos, manteniendo limpio el municipio: mercados, áreas verdes, riberas de ríos y quebradas, y todos los espacios públicos de la capital”, informó la Alcaldía Municipal en una publicación en sus canales sociales.

Por tercer año consecutivo la comuna realiza operativos de limpieza en diversos puntos críticos de la capital hondureña. para este 2025 la iniciativa arrancó el 16 de enero dando continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores.

El objetivo de esta iniciativa es erradicar la acumulación de residuos sólidos en las áreas más vulnerables, especialmente en las zonas cercanas a ríos, quebradas y mercados de Tegucigalpa y Comayagüela

Según datos de la municipalidad, la meta era recolectar cinco millones de libras de basura en el marco del programa, cifra que se ha cumplido y superado conforme avanzan las intervenciones en la ciudad