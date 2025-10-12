Toneladas de basura en ríos y quebradas aumentan la vulnerabilidad en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias que caen sobre el Distrito Central han dejado al descubierto la vulnerabilidad de la ciudad, a lo que se suma el problema de la acumulación de basura, que se agrava cuando las corrientes arrastran desperdicios y provocan el colapso de tragantes, tuberías y cauces de quebradas y ríos que cruzan la capital. Los cúmulos de basura son evidentes a simple vista en calles, bulevares y quebradas. Estos desechos se acumulan y causan inundaciones que ponen en riesgo la vida de las personas, cuando las corrientes arrasan con todo a su paso. Sobre este tema, el alcalde capitalino Jorge Aldana fue claro al señalar que “la mayoría de los problemas de inundaciones en la capital son provocados por la basura”, lamentando que los ríos se hayan convertido en vertederos donde la población arroja desperdicios sin pensar en las consecuencias. “Ese bote que uno lanza en la calle de manera irresponsable termina en una cuneta, en un tragante, en una quebrada... y eso provoca los desastres que hoy lamentamos”, expresó Aldana.

En los últimos días, la capital hondureña ha sufrido caos, pérdidas humanas y familias albergadas debido a su vulnerabilidad, pero parte de estas incidencias —según las autoridades— es responsabilidad de los mismos ciudadanos. A través del programa "Guerra contra la Basura", la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha recogido 30 millones de libras de desechos solo en los primeros diez meses de este año. A esa cifra se suman entre 900 y 1,000 toneladas diarias que se recolectan de manera regular mediante el sistema de aseo. Sin embargo, las toneladas no bastan si no hay un cambio en la mentalidad ciudadana. "Todo eso lo recogemos de las calles, pero al día siguiente la basura vuelve a estar en el mismo lugar", lamentó Aldana, haciendo un llamado a la conciencia de la población. "Aquí vivimos todos, y este problema lo sufrimos todos. Cuando llueve y mueren niños, es ahí donde tenemos que medir nuestra responsabilidad como ciudadanos", añadió. El director de la Gerencia de Aseo, Emilio Medina, confirmó que durante estos diez meses se han recolectado 230,000 toneladas de desechos, un promedio de 900 toneladas diarias. "Durante la Semana Morazánica, mientras la mayoría de la gente estaba fuera de la ciudad, aprovechamos para realizar operativos intensivos y recogimos 360 toneladas solo en quebradas y solares baldíos", informó Medina.