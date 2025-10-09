Lluvias dejan 550 incidencias en 40 días y mantienen alerta amarilla en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reportó un total de 550 incidentes provocados por las lluvias en los últimos 40 días en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Las emergencias incluyen deslizamientos de tierra, caídas de muros y árboles, derrumbes y socavones que han puesto en riesgo la vida y los bienes de decenas de familias capitalinas.
El informe municipal detalla que 38 personas permanecen en albergues solidarios, mientras que 23 fueron reubicadas temporalmente y 99 evacuaron por cuenta propia para alojarse con familiares o amistades, ante el temor de nuevos deslizamientos en sus zonas de residencia.
Además, la comuna realizó 51 inspecciones en viviendas ubicadas en áreas vulnerables. En puntos de alto riesgo se ejecutaron trabajos de limpieza en tragantes, canales de aguas lluvias y la remoción de árboles caídos.
El alcalde Jorge Aldana informó que los equipos de primera respuesta trabajan las 24 horas del día, equipados con herramientas, botiquines, radios de comunicación y maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas y cisternas. “Nuestros equipos están listos para acudir en auxilio de quien lo necesite”, aseguró el edil.
Amplió que también se dispone de bombas de achique para extraer agua acumulada en viviendas y calles, así como megáfonos y equipos de comunicación para coordinar la atención inmediata durante situaciones críticas.
Las autoridades municipales recordaron que el municipio continúa bajo alerta amarilla, debido a la saturación de los suelos y la posibilidad de deslizamientos.
“Estamos en plena temporada de lluvias y nuestros equipos están listos para apoyarte”, declaró el alcalde capitalino.
La AMDC reiteró su llamado a la población para no construir en zonas de alto riesgo, mantenerse informada por los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a través de la línea 100 de atención municipal.