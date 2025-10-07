Fuertes lluvias provocan inundaciones y daños a negocios en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas precipitaciones registradas la tarde de este martes 7 de octubre dejaron calles anegadas, negocios afectados y vehículos varados en distintos sectores de Comayagüela, y zonas de Tegucigalpa. Los cuerpos de socorro atienden múltiples emergencias provocadas por las lluvias registradas en los principales puntos propensos a inundaciones en la capital.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) contabilizó más de 200 incidencias derivadas de las precipitaciones, las cuales mantienen en alerta a las autoridades municipales.

"La ciudad capital es vulnerable, eso es algo que ya sabemos. Con 20 minutos de lluvia se generan múltiples afectaciones en la capital. Nosotros estamos atendiendo; los equipos están listos para responder ante cualquier situación que se presente", aseveró el alcalde capitalino, Jorge Aldana. Explicó que todos los equipos mantienen de forma permanente las labores de prevención y los llamados de alerta en la capital, especialmente hacia las familias que se están viendo afectadas por las intensas lluvias. Avenidas de Comayagüela han colapsado debido a la gran acumulación de agua en las calles, lo que ha dificultado el paso vehicular.

Entre las zonas más afectadas en la capital se reportan el bulevar Suyapa, colonia Kennedy, Miramontes, bulevar Kuwait, Alameda y áreas aledañas, donde las lluvias han generado fuerte tráfico.