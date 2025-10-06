  1. Inicio
Médicos y vecinos de La Venta del Sur exigen un nuevo centro de salud

El personal médico y vecinos del municipio de La Venta del Sur piden la construcción de un nuevo centro de salud propio que garantice atención digna y estable

  • 06 de octubre de 2025 a las 15:07
El proyecto de un nuevo centro de salud en La Venta del Sur ya cuenta con terreno y escrituras, pero sigue pendiente su construcción por falta de apoyo central.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Pe​​rsonal médico y pobladores del municipio de La Venta del Sur claman por un centro de salud propio que permita atender a los pacientes con dignidad, ya que el actual funciona en un edificio de la Alcaldía Municipal.

La doctora Hilda Lizeth Rodas, responsable del actual centro asistencial, expresó su deseo de dejar un legado tangible para la comunidad.

“Quiero irme dejando un bonito recuerdo, y ese recuerdo es haber hecho realidad un nuevo centro de salud”, manifestó.

Rodas explicó que ha trabajado arduamente para concretar el proyecto. “He luchado por eso y logré la mitad del objetivo, porque primero hay que tener el terreno antes de poner los cimientos y construir”, reconoció.

El predio donde se construirá el centro de salud ya está comprado gracias a las gestiones realizadas en su momento.“El terreno está ubicado a la entrada del pueblo, frente al colegio Modesto Rodas. Es un espacio amplio y estratégico, donde podría construirse una infraestructura moderna para atender mejor a la población”, dijo la galena.

Agregó que ya se cuenta con las escrituras a nombre de la Secretaría de Salud; "la Región Sanitaria las tiene”, aseguró.

Actualmente, el centro de salud funciona en un edificio municipal lo que genera incertidumbre a futuro. “Usted sabe cómo es esto: los alcaldes vienen y van, y no se sabe quién puede decir al final ‘hasta aquí llegó su tiempo’”, expresó Rodas.

El siguiente paso es lograr la construcción del nuevo edificio. La doctora Rodas imagina un centro de salud con espacios adecuados, equipo moderno y condiciones dignas tanto para el personal como para los pacientes.

“Quisiera que la gente se sienta bien al entrar, como si estuviera en una clínica privada”, manifestó. Sin embargo, lamenta que el proyecto no avanzara en su momento debido a la falta de respuesta desde el nivel central.

“Todo se perdió por un simple correo que no fue respondido”, relató. Aun así, mantiene la esperanza de que el proyecto se retome. “Quizás ahora se logre, porque el terreno ya lo tenemos”, añadió.

También explicó que existe un perfil del proyecto elaborado con el apoyo de la Alcaldía, aunque debe actualizarse por el incremento en los precios de los materiales de construcción.

En su momento, la obra fue valorada entre 3.5 y 4 millones de lempiras, pero los costos actuales superan esa cifra. “Me encantaría un centro de salud que tenga lo necesario para brindar una atención de calidad, donde la gente se sienta bien al entrar”, expresó con esperanza.

Los pobladores de la zona esperan que el centro de salud de La Venta pronto sea construido para una mejor atención a los pacientes del pueblo y sus comunidades.

