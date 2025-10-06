Médicos y vecinos de La Venta del Sur exigen un nuevo centro de salud

Tegucigalpa, Honduras.- Pe​​rsonal médico y pobladores del municipio de La Venta del Sur claman por un centro de salud propio que permita atender a los pacientes con dignidad, ya que el actual funciona en un edificio de la Alcaldía Municipal.

La doctora Hilda Lizeth Rodas, responsable del actual centro asistencial, expresó su deseo de dejar un legado tangible para la comunidad.

“Quiero irme dejando un bonito recuerdo, y ese recuerdo es haber hecho realidad un nuevo centro de salud”, manifestó.

Rodas explicó que ha trabajado arduamente para concretar el proyecto. “He luchado por eso y logré la mitad del objetivo, porque primero hay que tener el terreno antes de poner los cimientos y construir”, reconoció.

El predio donde se construirá el centro de salud ya está comprado gracias a las gestiones realizadas en su momento.“El terreno está ubicado a la entrada del pueblo, frente al colegio Modesto Rodas. Es un espacio amplio y estratégico, donde podría construirse una infraestructura moderna para atender mejor a la población”, dijo la galena.

Agregó que ya se cuenta con las escrituras a nombre de la Secretaría de Salud; "la Región Sanitaria las tiene”, aseguró.

Actualmente, el centro de salud funciona en un edificio municipal lo que genera incertidumbre a futuro. “Usted sabe cómo es esto: los alcaldes vienen y van, y no se sabe quién puede decir al final ‘hasta aquí llegó su tiempo’”, expresó Rodas.

El siguiente paso es lograr la construcción del nuevo edificio. La doctora Rodas imagina un centro de salud con espacios adecuados, equipo moderno y condiciones dignas tanto para el personal como para los pacientes.