Médicos y vecinos de La Venta del Sur exigen un nuevo centro de salud

“Quisiera que la gente se sienta bien al entrar, como si estuviera en una clínica privada”, manifestó. Sin embargo, lamenta que el proyecto no avanzara en su momento debido a la falta de respuesta desde el nivel central.“Todo se perdió por un simple correo que no fue respondido”, relató. Aun así, mantiene la esperanza de que el proyecto se retome. “Quizás ahora se logre, porque el terreno ya lo tenemos”, añadió.También explicó que existe un perfil del proyecto elaborado con el apoyo de la Alcaldía, aunque debe actualizarse por el incremento en los precios de los materiales de construcción.