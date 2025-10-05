Nueva Armenia debe vacunar solo con tres enfermeros porque no hay médicos

A la escasez de personal se suma la falta crónica de insumos. Jeringas pediátricas, catéteres, hilos de sutura y medicamentos básicos son, en muchas ocasiones, inexistentes.Las iglesias locales donan lo que pueden: alcohol, vendas, papel higiénico. Pero la vacunación se detiene si falta algo tan elemental como una jeringa. “Aquí la vacunación no falla por falta de vacunas. Falla por todo lo demás”, resume una trabajadora.Los registros oficiales tampoco ayudan. La meta de 60 niños se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del censo de 2013.Doce años después, la realidad poblacional ha cambiado drásticamente. Muchas familias han migrado, otras se mueven entre municipios, y algunas prefieren vacunar a sus hijos en lugares con mayor continuidad de atención.“Muchos padres nos dicen que van a Sabanagrande o Tegucigalpa. Les da miedo empezar aquí y no poder completar el esquema”, cuenta el personal.