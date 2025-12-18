Más de 1,200 jóvenes estudiarán en las Escuelas Normales Bilingües el próximo año

Tegucigalpa, Honduras.- El interés de los jóvenes hondureños por formarse como docentes en un segundo idioma, a través de las Escuelas Normales Bilingües incrementó, aseguran las autoridades educativas del país. Según datos oficiales, este año un total de 1,234 jóvenes entrarán a las 10 escuelas normales que se ubican en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara, Olancho y Ocotepeque. Ellos aseguraron su ingreso a estas instituciones especializadas en la formación pedagógica bajo la modalidad bilingüe.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación (Seduc), del total de estudiantes admitidos, 680 se incorporarán al séptimo grado, mientras que 554 estudiarán en el décimo grado del bachillerato para egresar como Maestro de Educación Básica Bilingüe. Las escuelas que más estudiantes recibirán son la Normal Bilingüe Profesor Wilfredo Paz Zúniga, ubicada en Trujillo, Colón que tendrá 171 nuevos estudiantes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Normal Pedro Nufio en Tegucigalpa para 2026 registrará 165 nuevos alumnos, seguida esta la Normal Bilingüe Guillermo Suazo Córdova de La Paz, que registrará 156 nuevos estudiante. Por su parte la Normal Bilingüe del Sur, ubicada en Choluteca tendrá 150 nuevos alumnos; mientras que la Normal Mixta Bilingüe de Olancho registrará el próximo año 120 estudiantes nuevos. Las autoridades educativas destacan que esa cifra evidencia la confianza que tiene la población en las escuelas normales que reabrieron en 2023 bajo la modalidad bilingüe.