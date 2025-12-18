  1. Inicio
  2. · Honduras

Conadeh: Nuevo gobierno debe fortalecer la reinserción laboral para los retornados

En lo que va de este año, un total de 40,410 hondureños han retornado al país, el 80% vinieron de Estados Unidos; muchos no encuentran oportunidades laborales

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 16:02
Conadeh: Nuevo gobierno debe fortalecer la reinserción laboral para los retornados

De acuerdo al CONADEH muchos de los compatriotas que retornar al país no encuentran oportunidades laborales.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional del Migrante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó a las autoridades del Gobierno que tomarán posesión en enero del 2026 a fortalecer la reinserción laboral de los hondureños que vienen retornados de otras naciones.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh indicó que muchos de los compatriotas que son expulsados, en su mayoría de Estados Unidos, México y Guatemala, vienen con incertidumbre de lo que harán en el territorio.

Ante eso pidió a las nuevas autoridades gubernamentales que creen oportunidades para reintegrar a los retornados al mercado laboral.

Hasta 10 veces aumentaron las solicitudes de refugio de extranjeros en Honduras

"Tenemos mucho problema con migrantes e incluso CONADEH está atendiendo casos de personas retornadas que no están recibiendo el apoyo que necesitan. Migrantes retornados que incluso nos han reportado que están en situación de calle y esto es preocupante", dijo la experta en movilidad.

Agregó que se debe trabajar en la inclusión laboral, en la inclusión en las comunidades y trabajar en el tema de la salud mental de los que regresan.

"Es una de las situaciones más fuertes que presentan las personas retornadas, porque es un cambio drástico; vienen con procesos de deportación, de una vida donde tenían una estabilidad económica y regresan al país donde no tienen el apoyo, donde no pueden trabajar y de alguna manera algunos ya no tienen ni familia", apuntó.

Hondureños retornados

Entre el 1 de enero al 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) contabilizó un total de 40,410 hondureños retornados al país.

Los datos oficiales indican que el 77% (31,144) son hombres, el 10% que corresponde a 4,147 son mujeres y 5,119, es decir, el 12% son niños y niñas menores de 18 años.

Piden crear comisión que vele por los migrantes detenidos en Estados Unidos

Del total de hondureños retornados, el 80% eran procedentes de Estados Unidos, el resto vienen desde México, Guatemala y otra naciones

Son 32,427 compatriotas que llegaron al territorio desde Estados Unidos en lo que va de este año; el 94% (30,531) de ellos fueron deportados por el Gobierno estadounidense tras la aplicación de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

El resto que corresponde a 1,896 hondureños retornaron de manera voluntaria, según establecen los datos del INM.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias