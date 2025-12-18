Colectivos de Libre agreden a pastores que iban a jornada de oración afuera del Infop

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de pastores que llegaron hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para hacer una jornada de oración para dar inicio al escrutinio especial, fueron agredidos por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).
Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, denunció el hecho y lamentó lo que tuvieron que vivir.
"Es tan doloroso y sentimos tanta impotencia nosotros ahorita que nosotros íbamos a orar ahorita antes de que iniciara el escrutinio para que todo fuera en paz", mencionó a HCH el pastor.
"Fue vergonzoso como empezaron los militantes de Libre a atacarnos con piedras, con insultos, diciéndonos palabras que no vale la pena repetir, pero lo más doloroso es cómo agredieron a nuestro amigo y pastor Mario Banegas, rajándole la cabeza", lamentó.
El pastor aseguró que Banegas resultó herido tras recibir una pedrada, de igual manera, un segundo pastor resultó con heridas en la espalda por las piedras lanzadas por los colectivos.
"Gracias al señor todos salimos bien librados de ese lugar y gracias a aquellos que intercedieron en el lugar", dijo Irías.
"Es vergonzoso que nuestra Policía Nacional, en sus ojos en su cara, viéndonos cómo nos tenían atrincherados y la policía no hizo nada, la Policía estaba ahí y no pudo hacer nada, ni siquiera nos defendió ni tan siquiera un ápice metieron las manos para defendernos", condenó el pastor.