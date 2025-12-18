"No estamos pidiendo un favor... abran las urnas, ¿cuál es el miedo?": Iroshka Elvir al CNE

En su mensaje, la diputada cuestionó la negativa a revisar las actas y afirmó: “El resultado debe reflejar la SOBERANÍA POPULAR y no los intereses del crimen organizado internacional. ¡ABRAN LAS URNAS! ¿Cuál es el miedo?”.

A través de una publicación en la red social X, Elvir sostuvo que la transparencia electoral implica "dar con lugar a los escritos sometidos, (en debida forma) por parte del Partido Liberal y de su candidato electo, Salvador Nasralla, ante el CNE, por presentar inconsistencias".

Tegucigalpa, Honduras.- Ante supuestas inconsistencias en actas electorales, la diputada del Partido Liberal , Iroshka Elvi r, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar trámite a los recursos presentados por su partido y llamó a la apertura de urnas como medida para garantizar la transparencia del proceso.

Mi mensaje al pueblo hondureño; Transparencia en un proceso de elecciones es dar con lugar a los escritos sometidos (en debida forma) por parte del Partido Liberal y de su candidato electo @SalvaPresidente ante el CNE por presentar inconsistencias. No estamos pidiendo un...

Elvir también cuestionó al Partido Nacional, señalándolo de presunta manipulación electoral. "Los que no son demócratas son aquellos que tienen MILLONES de razones para no abrir las JRV, las cuales no reflejan la decisión de la gente porque han sido manipuladas por el Partido Nacional, especialista en fraudes electorales y golpes de Estado", escribió.

Asimismo, aseguró estar dispuesta a asumir consecuencias por su postura. "Si por defender la democracia y pedir que haya transparencia en estas elecciones me van a CONDENAR Y ASOCIAR INJUSTAMENTE como lo han hecho senadores y asesores gringos, estoy dispuesta a asumir las consecuencias", expresó.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensión postelectoral, mientras el CNE continúa con los procedimientos establecidos en la ley para atender las inconsistencias señaladas por distintos actores políticos.

Las declaraciones de Elvir llegan después, luego de que Roger Stone, exasesor político del presidente estadounidense Donald Trump, respaldara a la candidata republicana al Congreso, Tina Forte, en su planteamiento de revocar las visas de Salvador Nasralla y de la diputada liberal.