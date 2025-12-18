Redondo convoca a la comisión permanente a sesión en el CN para abordar asuntos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la comisión permanente una sesión "urgente" este jueves 18 de diciembre, para abordar asuntos relacionados con el proceso electoral y la institucionalidad.
A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que la sesión está programada para las 4:00 de la tarde en el salón de sesiones del Congreso.
Según Redondo, además de la verificación de quórum, se analizará un informe sobre la situación institucional del Congreso, además de discusiones relacionadas con la agenda legislativa.
También abordarán asuntos relacionados con las elecciones pasadas del 30 de noviembre de 2025 y los retrasos con el escrutinio, entre otros temas.
En su publicación, Redondo solicitó a los integrantes de la comisión que sean puntuales, enfatizando la relevancia de la sesión.
La convocatoria del presidente del Congreso ha generado inquietudes por parte de otros sectores, debido a la tensión política que se vive en el país tras los llamados al caos del oficialismo.
Recientemente, el jefe de la Misión de observación Electoral de la OEA en Honduras, Eladio Loizaga Lezcano, manifestó su preocupación por unas declaraciones de Redondo, en las que dejó entrever que su postura es declarar nulas las elecciones generales.
"La Misión ve con extrema preocupación sus declaraciones de que son elecciones nulas, algo que no solo está fuera de su competencia, sino que pone en riesgo el respeto a la voluntad popular", dijo el diplomático.
Por otra parte, los colectivos de Libre, han permanecido en los alrededores del Infop, donde está situado el Centro Logístico Electoral (CLE) para la realización del escrutinio especial de actas con supuestas inconsistencias, pero que sigue sin iniciar.