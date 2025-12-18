Redondo convoca a la comisión permanente a sesión en el CN para abordar asuntos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la comisión permanente una sesión "urgente" este jueves 18 de diciembre, para abordar asuntos relacionados con el proceso electoral y la institucionalidad. A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que la sesión está programada para las 4:00 de la tarde en el salón de sesiones del Congreso. Según Redondo, además de la verificación de quórum, se analizará un informe sobre la situación institucional del Congreso, además de discusiones relacionadas con la agenda legislativa. También abordarán asuntos relacionados con las elecciones pasadas del 30 de noviembre de 2025 y los retrasos con el escrutinio, entre otros temas.

En su publicación, Redondo solicitó a los integrantes de la comisión que sean puntuales, enfatizando la relevancia de la sesión.