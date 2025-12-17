"Irresponsable": critican a Roosevelt por decir que el CN definirá al presidente

Abogados y analistas lamentaron que Roosevelt Hernández se adelante a los hechos, cuando el CNE aún tiene hasta el 30 de noviembre para hacer la declaratoria oficial pese al conflicto

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 16:16
Irresponsable: critican a Roosevelt por decir que el CN definirá al presidente

Roosevelt Hernández, deja este jueves 18 de diciembre el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y posiblemente en las próximas horas sea nombrado como ministro de defensa.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras-. Como una actitud desleal e irresponsable, calificó el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, lo manifestado por Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, que da casi como hecho que no habrá declaratoria de las elecciones el próximo 30 de diciembre y que todo quedará en manos del Congreso Nacional (CN).

Un informe de inteligencia, que recopila testimonio de militares sobre lo ocurrido el pasado lunes, indica que Hernández llegó furioso al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE), y amenazó con dar de baja a los oficiales y policías militares que no dejaron que los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se apoderaran de la institución.

También los trató de “imbéciles” por no entender que sin el escrutinio la declaratoria quedará en manos de Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo, y por otro lado, profirió una serie de epítetos contra el periodista Renato Álvarez

En unas declaraciones brindadas este miércoles a un canal de televisión, Hernández no negó su actitud y sus palabras vertidas en el Infop contra sus subalternos y contra Álvarez, pero si subrayó que en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dé la declaratoria a más tardar el 30 de diciembre, la institución castrense respetará que el proceso quede en manos del Congreso Nacional.

“Me parece, en primer lugar, una actitud desleal de parte de él porque se va este jueves 18 de diciembre, o sea, que a partir de mañana ya no es el jefe del Estado Mayor, pasa a ser un general retirado. Es irresponsable que una persona que mañana se va esté asegurando que no va haber declaratoria y que será el Congreso el que tomará las nuevas decisiones”, dijo Barrientos.

Aclaró que es el pleno del Congreso Nacional, y no la Comisión Permanente, el que tiene que hacer la declaratoria final basado en el escrutinio que hasta ahora tiene el CNE. “Eso tiene que hacerlo en los primeros días de enero y lo hace por mayoría simple, porque la Constitución no habla de mayoría calificada para eso”, aseguró.

Barrientos recordó que un caso parecido al actual se registró en abril de 1956, cuando en una farsa electoral le arrebataron el gane al candidato liberal, Ramón Villeda Morales. En caso de una situación similar, en la que el CNE no pueda emitir la declaratoria, pasará al Legislativo y Redondo no puede “ponerse con tonterías de negarse a convocar”, añadió.

Asimismo, el constitucionalista sostuvo que, aunque Hernández pase al cargo de secretario de Defensa ya no puede intervenir en el proceso electoral, porque ya no manejará las Fuerzas Armadas, las cuales al asumir el nuevo jefe militar todavía seguirán bajo las órdenes del CNE.

Un militar de alto rango, quien pidió el anonimato, fue consultado por este rotativo sobre la injerencia que tendría Hernández, de ser nombrado secretario de Defensa, sobre el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas (supuestamente el general Héctor Benjamín Valerio Ardón), a lo que explicó que teóricamente no debería tener control, porque las Fuerzas Armadas están bajo las órdenes del CNE, pero en la práctica sucede lo contrario.

“Recuerde que mi general Valerio fue propuesto por Hernández y le ha sido un hombre fiel, que si le dice aquí siéntese, ahí se sienta”, sostuvo el militar, quien conoce perfectamente cómo operan ciertos oficiales dentro del ente armado.

El abogado Juan Carlos Barrientos aseguró que según la Constitución es el pleno del Legislativo que debe coordinar el escrutinio especial si fracasa el CNE.

El abogado Juan Carlos Barrientos aseguró que según la Constitución es el pleno del Legislativo que debe coordinar el escrutinio especial si fracasa el CNE.

 (Foto: El Heraldo)

¿Qué dice la ley?

El artículo 284 de la Ley Electoral precisa que el (CNE) debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendarios después de efectuadas las elecciones, y ordenar al día siguiente su publicación en La Gaceta, comunicándole a los Poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales.

Pero en caso de que la declaratoria no se dé en el plazo estipulado, de acuerdo con el artículo 205 numeral 7 de la Constitución, corresponde al Congreso Nacional “hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, vicepresidente de la república, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, de los miembros de las corporaciones municipales”.

Por otro lado, el artículo 242, capítulo seis de la Constitución, relacionado con el Poder Ejecutivo, dice que si la elección del presidente y designados no estuviere declarada un día antes del veintisiete de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, presidido por el Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Además, que el Consejo de ministros deberá convocar a elecciones de autoridades supremas dentro de los 15 días siguientes. Estas elecciones se practicarán en un plazo no menor de 4 ni mayor de 6 días, contados desde la fecha de la convocatoria.

“Celebradas las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (ahora CNE) o en su defecto el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la elección y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente”, dice la normativa.

“Mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del período que concluye”, precisa el mencionado artículo.

Para el abogado, Augusto Aguilar, exmiembro de lo que anteriormente se llamaba Tribunal Supremo Electoral, ahora CNE, aunque todavía quedan 12 días para que las autoridades del CNE realicen el escrutinio especial y emitan la declaratoria, es un poco apresurado andar diciendo que el caso va a pasar a manos del Congreso Nacional.

Dijo que por como van las cosas existe el riesgo de que llegue el 30 de diciembre y las autoridades del organismo electoral no haya podido realizar el nuevo conteo de votos. En ese caso será el Legislativo el que hará el escrutinio y la declaratoria.

“Actualmente el problema no está en el CNE, sino que proviene de los mismos partidos políticos. Esos relajos que se han armado en el Infop son ejecutados por los simpatizantes de los mismos partidos”, lamentó Aguilar.

Aguilar hace referencia a los colectivos y simpatizantes de los partidos Libre y Liberal, que Hernández estaría buscando proteger junto con el Ejecutivo, ya que unos constituyen parte del brazo anárquico de Libre y otros son utilizados para boicotear el escrutinio especial sin darse cuenta de las consecuencias para la democracia del país.

Aunque la Constitución ya establece el procedimiento a seguir en caso de que no haya una declaratoria de los ganadores de las elecciones generales del recién pasado 30 de noviembre, los analistas ven como imprudente que Hernández, lejos de exigirle al CNE ejecutar el escrutinio especial, esté diciendo que todo quedará en manos de Redondo.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más