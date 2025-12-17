"Irresponsable": critican a Roosevelt por decir que el CN definirá al presidente

Tegucigalpa, Honduras-. Como una actitud desleal e irresponsable, calificó el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, lo manifestado por Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, que da casi como hecho que no habrá declaratoria de las elecciones el próximo 30 de diciembre y que todo quedará en manos del Congreso Nacional (CN).

Un informe de inteligencia, que recopila testimonio de militares sobre lo ocurrido el pasado lunes, indica que Hernández llegó furioso al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE), y amenazó con dar de baja a los oficiales y policías militares que no dejaron que los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se apoderaran de la institución.

También los trató de “imbéciles” por no entender que sin el escrutinio la declaratoria quedará en manos de Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo, y por otro lado, profirió una serie de epítetos contra el periodista Renato Álvarez

En unas declaraciones brindadas este miércoles a un canal de televisión, Hernández no negó su actitud y sus palabras vertidas en el Infop contra sus subalternos y contra Álvarez, pero si subrayó que en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dé la declaratoria a más tardar el 30 de diciembre, la institución castrense respetará que el proceso quede en manos del Congreso Nacional.

“Me parece, en primer lugar, una actitud desleal de parte de él porque se va este jueves 18 de diciembre, o sea, que a partir de mañana ya no es el jefe del Estado Mayor, pasa a ser un general retirado. Es irresponsable que una persona que mañana se va esté asegurando que no va haber declaratoria y que será el Congreso el que tomará las nuevas decisiones”, dijo Barrientos.

Aclaró que es el pleno del Congreso Nacional, y no la Comisión Permanente, el que tiene que hacer la declaratoria final basado en el escrutinio que hasta ahora tiene el CNE. “Eso tiene que hacerlo en los primeros días de enero y lo hace por mayoría simple, porque la Constitución no habla de mayoría calificada para eso”, aseguró.

Barrientos recordó que un caso parecido al actual se registró en abril de 1956, cuando en una farsa electoral le arrebataron el gane al candidato liberal, Ramón Villeda Morales. En caso de una situación similar, en la que el CNE no pueda emitir la declaratoria, pasará al Legislativo y Redondo no puede “ponerse con tonterías de negarse a convocar”, añadió.

Asimismo, el constitucionalista sostuvo que, aunque Hernández pase al cargo de secretario de Defensa ya no puede intervenir en el proceso electoral, porque ya no manejará las Fuerzas Armadas, las cuales al asumir el nuevo jefe militar todavía seguirán bajo las órdenes del CNE.

Un militar de alto rango, quien pidió el anonimato, fue consultado por este rotativo sobre la injerencia que tendría Hernández, de ser nombrado secretario de Defensa, sobre el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas (supuestamente el general Héctor Benjamín Valerio Ardón), a lo que explicó que teóricamente no debería tener control, porque las Fuerzas Armadas están bajo las órdenes del CNE, pero en la práctica sucede lo contrario.

“Recuerde que mi general Valerio fue propuesto por Hernández y le ha sido un hombre fiel, que si le dice aquí siéntese, ahí se sienta”, sostuvo el militar, quien conoce perfectamente cómo operan ciertos oficiales dentro del ente armado.