CNE rechaza recuento total de "voto por voto" si no existe una justificación legal

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó este miércoles que la ley no admite un recuento "voto por voto" total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas, y advirtió que esta práctica desnaturalizaría el escrutinio especial, cuyo inicio se ha visto retrasado por diversos problemas.

"La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico, sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas", subrayó el CNE en un pronunciamiento público.

La práctica legalmente admisible es "la revisión selectiva y no generalizada" de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios.

Aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley", agregó el ente de comicios.

A casi tres semanas de las votaciones, los hondureños aún desconocen los resultados oficiales, aunque hasta ahora y con 99,80 % del escrutinio se mantiene al frente el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura - quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump - con el 40,54 % de los votos, seguido muy de cerca por el también conservador Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39,19 % de votos.