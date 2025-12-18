Respeto al proceso electoral

Este es el clamor de la sociedad hondureña, que sigue con preocupación los retrasos del escrutinio especial necesario para oficializar los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció que este paso fundamental no ha podido ejecutarse según lo previsto debido a continuas “acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales”.

Activistas de los partidos Libre y Liberal han obstaculizado el inicio del proceso e, incluso, han agredido a opositores nacionalistas y al personal del ente electoral. Asimismo, las consejeras Hall y Cossette López han denunciado amenazas en su contra.

Si bien el escrutinio no se ha cerrado 18 días después de los comicios, el electorado dejó claras sus preferencias políticas, reafirmando su apoyo a la democracia y a la alternancia en el poder.

El reclamo ciudadano es que se respete la voluntad expresada en las urnas; para ello, es imperativo que se permita al CNE conducir y concluir, con celeridad y transparencia, el escrutinio y todas las acciones que manda la Ley Electoral.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las maniobras de políticos motivados por intereses partidarios o personales, que buscan evitar que la declaratoria de elecciones se dé en tiempo y forma, solo atizan la conflictividad actual. La alternancia en el poder no debe ponerse en precario bajo ninguna circunstancia.

Descalificar el proceso solo porque no se ha sido favorecido con el voto popular no es ni será nunca el camino a la solución de la crisis.

Por ello, los llamados a actuar con responsabilidad y a fortalecer la estabilidad democrática, que surgen desde diversos sectores sociales, son más que oportunos. El pueblo hondureño ya dio su veredicto y este debe respetarse.