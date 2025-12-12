Nueve magistrados de la CSJ se ofrecen a conocer casos urgentes aún en vacaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un escrito en el que todos estamparon su firma, dejaron una misiva con tono de alerta, para que no se lleguen a tomar decisiones al margen de la ley durante el receso de vacaciones y aseguran estar listos a atender convocatorias.

Los suscritos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, comunicamos lo siguiente:

"En virtud de iniciarse el segundo período vacacional del Poder Judicial, comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, y con el propósito de garantizar el acceso a la justicia de todos ciudadanos, nos mantenemos atentos a cualquier convocatoria para sesión de Pleno, ya sea de manera presencial o en su defecto en forma virtual", inician su comunicación.