Nueve magistrados de la CSJ se ofrecen a conocer casos urgentes aún en vacaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un escrito en el que todos estamparon su firma, dejaron una misiva con tono de alerta, para que no se lleguen a tomar decisiones al margen de la ley durante el receso de vacaciones y aseguran estar listos a atender convocatorias.
Los suscritos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, comunicamos lo siguiente:
"En virtud de iniciarse el segundo período vacacional del Poder Judicial, comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, y con el propósito de garantizar el acceso a la justicia de todos ciudadanos, nos mantenemos atentos a cualquier convocatoria para sesión de Pleno, ya sea de manera presencial o en su defecto en forma virtual", inician su comunicación.
Esto "para atender oportunamente asuntos de país, de suma urgencia, que han ingresado a la Sala Constitucional y que requieran ser resueltos de manera pronta, tutelando así el respecto a los derechos fundamentales".
Anuentes a convocatorias
Asimismo, admitimos estar dispuestos a ser convocados a sesión de pleno de magistrados para el nombramiento de jueces naturales, tal como se aprobó en la sesión celebrada el de 20 de noviembre de 2025, recordaron.
Los nueve altos jueces reiteraron su compromiso con la patria, en apego a la Constitución de la República, la normativa interna del Poder Judicial y los principios que rigen la función jurisdiccional para el fortalecimiento dela democracia y el Estado de derecho.
Los firmantes son: Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo Hernández, Francisca Villela Zavala y Wagner Vallecillo Paredes (Sala Constitucional), Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco (Sala Penal), Anny Belinda Ochoa Medrano y Odalis Aleyda Nájera Medrano (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (Sala Civil).
El comunicado fue emitido y firmado a las 3:17 de la tarde de este viernes 12 de diciembre, día en que el Poder Judicial dejó de laborar, debido al inicio de su segundo período de vacaciones.