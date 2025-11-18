Presidenta de la CSJ acepta dar trámite a recusación y aplaza audiencia de magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- A 22 minutos de que se llegara la hora de celebrar la audiencia de delaración de imputado en el proceso legal que involucra a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, resolvió dar trámite a la recusación incoada en este causa. Así lo informó el jefe de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, al dar a conocer la decisión de la magistrada Rebeca Ráquel, quien había sido designada como juez natural para conocer el proceso judicial contra los dos magistrados del TJE. "Una vez analizados todos los razonamientos expuestos por el recusante, se ha resuelto por parte del juez natural que en este caso es la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dar trámite a la recusación presentada por la abogada Claudia Erazo, como representante procesal del ciudadano Mario Flores y de la ciudadana Miriam Barahona", confirmó el portavoz judicial.

Referente a esa recusación, Duarte arguyó que "estas causales de recusación no se argumentaron en función de lo que establece el Código Procesal Penal, si no, lo que establece la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), y aunque la presidenta rechaza ambas causales de recusación, igualmente se le ha dado trámite para que sea resuelta por el órgano jerárquico superior".



El pleno decidirá

Dada la presentación de la recusación ayer 17 de noviembre, para que la magistrada Ráquel no conociera el caso de Mario Flores y Miriam Barahona, y con la determinación de darle el trámite legal, no se desarrolló la audiencia de declaración de imputado este día, la que suponía la presencia obligatoria de Flores y Barahona en la CSJ. El siguiente paso es remitir la recusación a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que se traslade al informe correspondiente al órgano jurisdiccional competente y que éste resuelva la recusación; en este caso será al pleno de magistrados de la CSJ, el que decidirá sí conoce la recusación o nombran a una Corte de Apelaciones, como ocurre en el procedimiento ordinario.

La recusante Claudia Erazo sustentó la acción legal en los numerales nueve y diez del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que estableció: tener interés directo o indirecto en el pleito o en la causa (9) y amistad íntima (10), causales que según Rebeca Ráquel no tienen un sustento. "Se analizan estos motivos de recusación, establece la juez natural que no ha sido miembro fundadora de ningún partido político, -porque esa es una de las causales que establecieron, que es fundador miembro de Libre- y que no ha tenido ninguna participación político-partidaria, como aduce la defensa en su escrito", alegó Duarte. La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, aseguró que la única participación que ha tenido, referente al vínculo con el partido Libre, es el ejercicio constitucional del sufragio, acción que es reconocida y protegida como un derecho ciudadano por la Constitución de la República, en el artículo 37.

