CSJ cita a magistrados del TJE a audiencia por presunto prevaricato judicial

Tegucigalpa, Honduras.- A audiencia de declaración de imputado deberán presentarse los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia, el próximo martes 18 de noviembre. El pasado martes se informó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, sería la funcionaria encargada de conocer el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra los magistrados del TJE.

Este jueves 13 de noviembre, la CSJ citó formalmente a los imputados a presentarse a la audiencia de declaración de imputado, donde deberán comparecer por el delito de prevaricato judicial. Según la notificación oficial, la audiencia se celebrará el martes 18 de noviembre a las 2:00 p.m. En ella, los magistrados podrán ejercer su defensa material, declarando o absteniéndose de hacerlo, conforme al debido proceso.

¿De dónde deriva la acusación?

La controversia surgió cuando los magistrados ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a Christian Villalobos y Jorge Cálix como candidatos a diputados, pese a supuestas irregularidades en el procedimiento interno del tribunal.