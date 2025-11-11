Presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, conocerá la causa contra los magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La causa penal que se imputa al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, y a la magistrada Miriam Barahona serán conocidas por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando. El Poder Judicial dio a conocer, a través de un comunicado, que “el expediente recientemente ingresado, relacionado con un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, mediante el cual se acusa a dos magistrados del TJE por el presunto delito de prevaricato judicial, será conocido por la presidenta de la CSJ”.

Por su parte, Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, sostuvo que “corresponde esperar cualquier petición de las partes involucradas”, es decir, del Ministerio Público o de los equipos de defensa de los imputados. El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra los dos magistrados luego de que la misma Corte Suprema, a través de la Sala Ad Hoc, declarara por unanimidad de votos inadmisible un antejuicio presentado en contra de ambos funcionarios. Tras la resolución de la Corte, el Ministerio Público adelantó que solo esperaba la notificación oficial para proceder con el requerimiento fiscal, el cual finalmente fue presentado el pasado 10 de noviembre y será conocido por la presidenta Obando. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.