Poder Judicial: Se designará juez que conocerá el caso de magistrados del TJE

Y aunque, según la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, no han revisado el expediente, el siguiente paso será la designación de un juez natural para que conozca el caso.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidencia de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) recibió formalmente el expediente del requerimiento fiscal en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez , señalados por el delito de prevaricato judicial.

"Estaríamos a la espera a lo largo de este día de que se confirme la designación del juez natural que estará conociendo el recién ingresado requerimiento fiscal", detalló Duarte.

El director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la llegada del expediente en mención y aseguró que, como en todos los procesos, se estableció un mecanismo para agilizar los trámites y "garantizar la transparencia" en la resolución.

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, manifestó ante los medios que el compromiso del Poder Judicial "actúa sin sesgos políticos" y que su labor se basa en la Constitución y las leyes de Honduras, haciendo referencia a la desconfianza que algunos sectores sienten sobre el accionar de este órgano.

Agregó que el expediente llegó a la corte, pero que todavía no está en sus manos. No obstante, señaló que el Poder Judicial "garantizará la tutela judicial y efectiva y que la justicia se aplique con criterio jurídico, sin sesgos ni política".

"No estamos actuando con ningún tipo de sesgo, ni político, ni nada, es absolutamente criterio jurídico el que se plasmará en nuestras resoluciones", concluyó Ráquel Obando sobre el tema del requerimiento fiscal en contra de los magistrados del TJE.

Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, fueron requeridos por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del Ministerio Público, por presuntamente haber emitido resoluciones contrarias a la ley que ordenaron la inscripción de dos candidatos a diputados.

Y, aunque la CSJ declaró inadmisible la solicitud de antejuicio, la fiscalía presentó el requerimiento fiscal en contra de los magistrados del TJE para que la causa sea conocida por un juez natural.

La acusación de los magistrados del TJE ha sido criticada por diversos sectores, quienes señalan que esta situación vulnera su autonomía, en medio de la tensión política de cara a las elecciones generales 2025, programadas para el próximo 30 de noviembre.