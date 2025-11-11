Defensa de magistrado Mario Flores Urrutia anuncia presentación voluntaria ante la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, informó en las últimas horas que su representado se presentará voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar la emisión de una posible orden de captura.
La abogada Claudia Erazo, representante legal del magistrado, explicó que este martes se personaron ante la Secretaría General de la Corte Suprema para solicitar las copias íntegras de la certificación de notificación emitida por el Ministerio Público.
“Nos hemos personado ante la Secretaría General de la Corte Suprema solicitando las copias íntegras de la certificación de notificación realizada en el Ministerio Público. Será en su momento cuando, si el MP presenta un requerimiento fiscal, notificarán o girarán las órdenes de captura correspondientes”, declaró Erazo.
La jurista señaló que hasta el momento se desconoce bajo qué figura el Ministerio Público presentará el requerimiento fiscal, y reiteró que no existe motivo para una orden de captura, pues el magistrado está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales.
“No hay necesidad de solicitar una orden de captura; con una simple citación puede hacerse todo normalmente”, manifestó.
Erazo recordó que una sala ad hoc ya había determinado que no era procedente el antejuicio contra los magistrados del TJE, por lo que, a su juicio, el requerimiento fiscal tampoco debería presentarse.
“No es procedente el antejuicio, así como tampoco lo es la presentación de un requerimiento fiscal. Si se pretende un juicio político, este debe solicitarse ante el Congreso Nacional, que es la autoridad que eligió a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral”, explicó.
Agregó que la Constitución establece claramente el mecanismo y la competencia del Congreso Nacional en el caso de autoridades de órganos electorales, por lo que el Ministerio Público no debería intervenir de esta manera.
De acuerdo con la abogada, si finalmente se presenta el requerimiento fiscal, será la Corte Suprema de Justicia la que determine al juez natural que conocerá la causa y cite al magistrado.
"Será la Corte Suprema quien cite al juez natural que debe conocer la causa. Si este requerimiento viene con una orden de captura, imagino que el Ministerio Público hará el show que normalmente hace en estos casos”, expresó.
La defensa también advirtió que esta situación genera preocupación entre organismos internacionales, que observan con inquietud lo que consideran una judicialización de los entes electorales del país.
"Estamos viendo la desaprobación de muchos estados que no están a favor de lo que está sucediendo. Esto violenta la democracia, desestabiliza el país y afecta el proceso electoral que se avecina”, dijo Erazo.
La abogada concluyó que las acciones emprendidas por el Ministerio Público atentan contra la legalidad y la estabilidad institucional, al afectar a organismos encargados de garantizar elecciones transparentes.
“No hay un principio real de legalidad; se está buscando más la manera de afectar a los entes que garantizan procesos electorales justos”, puntualizó.
Con ello, la defensa de Mario Flores Urrutia reitera su disposición a comparecer ante la justicia, pero al mismo tiempo cuestiona el procedimiento del Ministerio Público y llama al respeto de la independencia de los órganos electorales.