Defensa de magistrado Mario Flores Urrutia anuncia presentación voluntaria ante la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, informó en las últimas horas que su representado se presentará voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar la emisión de una posible orden de captura. La abogada Claudia Erazo, representante legal del magistrado, explicó que este martes se personaron ante la Secretaría General de la Corte Suprema para solicitar las copias íntegras de la certificación de notificación emitida por el Ministerio Público. “Nos hemos personado ante la Secretaría General de la Corte Suprema solicitando las copias íntegras de la certificación de notificación realizada en el Ministerio Público. Será en su momento cuando, si el MP presenta un requerimiento fiscal, notificarán o girarán las órdenes de captura correspondientes”, declaró Erazo.

La jurista señaló que hasta el momento se desconoce bajo qué figura el Ministerio Público presentará el requerimiento fiscal, y reiteró que no existe motivo para una orden de captura, pues el magistrado está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales. “No hay necesidad de solicitar una orden de captura; con una simple citación puede hacerse todo normalmente”, manifestó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Erazo recordó que una sala ad hoc ya había determinado que no era procedente el antejuicio contra los magistrados del TJE, por lo que, a su juicio, el requerimiento fiscal tampoco debería presentarse.