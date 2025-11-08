Claves para entender qué está pasando con los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona

No obstante, el 7 de noviembre, la CSJ declaró, por unanimidad de votos, que es inadmisible este viernes el antejuicio presentado contra los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, señalados por el Ministerio Público (MP) por el supuesto delito de prevaricato judicial. "Por unanimidad de votos, ha resuelto declarar inadmisible el proceso presentado por el Ministerio Público, al considerar que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, al tener las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de Suprema Corte, esto según se establece en el artículo 47, la ley orgánica y procesal electoral, no gozan del derecho del antejuicio, asimismo, según lo establece de manera igual el artículo 421 del Código Procesal Penal", explicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.