Claves para entender qué está pasando con los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona

Qué es lo que ha pasado con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. ¿Por qué el Ministerio Público (MP) emitirá requerimiento contra ellos? Así inició todo el conflicto y esto es lo que debes saber.
Mario Flores Urrutia (derecha) es magistrado del TJE representando al Partido Nacional, Miriam Barahona al Partido Liberal y Mario Morazán al Partido Libre.
El conflicto se originó por la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho y Cristhian Villalobos en Valle. Mario Morazán (derecha) no estuvo el 28 de octubre que el TJE notificó la resolución para inscribir a los dos políticos.
Por mayoría de votos, el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), conformado por los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, aprobó el 28 de octubre la apelación de la no inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos, ante la ausencia del magistrado Mario Morazán.
El pleno fue instalado el lunes por la tarde por mayoría de magistrados, ante la renuencia de Mario Morazán, representante de Libertad y Refundación (Libre), y de los dos magistrados suplentes afines al oficialismo de participar en las sesiones convocadas.
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció que la sesión realizada por sus colegas Mario Flores y Miriam Barahona, en la que se aprobaron las candidaturas de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos, fue "absolutamente ilegítima".
El 4 de noviembre, el Ministerio Público presentó la solicitud de un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. A los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se les atribuye el delito de prevaricato judicial, de acuerdo con un comunicado compartido en su cuenta de X, a las 10:33 de la noche del lunes 3 de noviembre.
El MP sostuvo que “ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados".
No obstante, el 7 de noviembre, la CSJ declaró, por unanimidad de votos, que es inadmisible este viernes el antejuicio presentado contra los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, señalados por el Ministerio Público (MP) por el supuesto delito de prevaricato judicial. "Por unanimidad de votos, ha resuelto declarar inadmisible el proceso presentado por el Ministerio Público, al considerar que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, al tener las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de Suprema Corte, esto según se establece en el artículo 47, la ley orgánica y procesal electoral, no gozan del derecho del antejuicio, asimismo, según lo establece de manera igual el artículo 421 del Código Procesal Penal", explicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Tras ello, el Ministerio Público informó este viernes 7 de noviembre que emitirá en las próximas horas requerimientos fiscales contra Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que en este momento desconocen que decisión tomarán los fiscales, si van a solicitar la orden de captura o la presentación voluntaria de los magistrados. "Lo importante es que se presente este requerimiento fiscal, porque como se recordará nosotros consideramos que, después de llevar a cabo las investigaciones por parte de la unidad especializada contra delitos electorales, que los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral cometieron el delito de prevaricato", detalló Mora.