Rebeca Ráquel Obando: "Sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial"

Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo este lunes que está consiente de que dentro del Poder Judicial en Honduras, hay corrupción, sin embargo, aseguró que se está combatiendo. "No estoy ciega, sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial, que estamos combatiéndola, que es difícil, sí; pero tenemos que pronunciarnos al respecto y hacer lo que como presidenta debo de hacer siempre respetando el debido proceso".

Con respecto a la involucración de personalidades con cargo judicial en eventos con tintes políticos, Ráquel Obando reafirmó que la Constitución lo prohíbe. "Tengan ustedes la plena certeza que si ellos han incurrido en alguna falta, esto está siendo ya investigado y se les hará el llamado correspondiente", comentó. En ese sentido, Ráquel Obando recordó que ejerció como jueza de los tribunales, nunca atendió a ningún evento político. Sobre las denuncias de corrupción que dijo conocer la titular de la CSJ, el presidente del Colegio de Abogado, Gustavo Solórzano, consideró que "resalta la importancia de la declaración porque lo dice la presidenta de la Corte Suprema que es quien rectora y dirige ese poder del Estado".