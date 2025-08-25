  1. Inicio
Rebeca Ráquel Obando: "Sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial"

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia reconoció que existe corrupción en este poder del Estado y están tratando de erradicar el flagelo

  • 25 de agosto de 2025 a las 19:17
Rebeca Ráquel Obando dijo que están tratando de erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo este lunes que está consiente de que dentro del Poder Judicial en Honduras, hay corrupción, sin embargo, aseguró que se está combatiendo.

"No estoy ciega, sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial, que estamos combatiéndola, que es difícil, sí; pero tenemos que pronunciarnos al respecto y hacer lo que como presidenta debo de hacer siempre respetando el debido proceso".

Jueces que participen en campañas políticas serán investigados, según Rebeca Ráquel

Con respecto a la involucración de personalidades con cargo judicial en eventos con tintes políticos, Ráquel Obando reafirmó que la Constitución lo prohíbe.

"Tengan ustedes la plena certeza que si ellos han incurrido en alguna falta, esto está siendo ya investigado y se les hará el llamado correspondiente", comentó.

En ese sentido, Ráquel Obando recordó que ejerció como jueza de los tribunales, nunca atendió a ningún evento político.

Sobre las denuncias de corrupción que dijo conocer la titular de la CSJ, el presidente del Colegio de Abogado, Gustavo Solórzano, consideró que "resalta la importancia de la declaración porque lo dice la presidenta de la Corte Suprema que es quien rectora y dirige ese poder del Estado".

Cámara de Representantes de EE UU: Honduras enfrenta crisis democrática bajo presidencia de Xiomara Castro

Y añadió: "Al hacer esa manifestación seguramente ella tiene pruebas de lo que ha venido ocurriendo y si es así entonces se van a desarrollar los procedimientos que al interno del Poder Judicial demandan partiendo desde Inspectoría, posteriormente los antejuicios a quienes puedan estar".

Finalmente consideró que "si hay corrupción con un delito como el prevaricato pues en ese caso lo que también corresponde son las denuncias antes el Ministerio Público. El llamado es que haya y se respete el debido proceso".

Últimas Noticias