Cámara de Representantes de EE UU: Honduras enfrenta crisis democrática bajo presidencia de Xiomara Castro

Washington, EE UU.- Mediante su cuenta de X, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aseguró que Honduras "enfrenta una creciente crisis democrática bajo la presidencia de Xiomara Castro". Este Comité tiene jurisdicción sobre proyectos de ley e investigaciones relacionadas con los asuntos exteriores de los Estados Unidos.

También supervisa al Departamento de Estado, las Embajadas y los diplomáticos estadounidenses. En su cuenta de X establecieron que "los acontecimientos recientes indican que el país -Honduras- tiende hacia la vía autoritaria adoptada por Venezuela y Nicaragua, lo que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional". A su vez, precisaron que "el partido gobernante Libre ha consolidado sistemáticamente el poder, con miembros de la familia Zelaya ocupando puestos clave en el gobierno. Los partidarios del partido gobernante han impedido físicamente que empresas de la oposición presenten ofertas para contratos electorales, mientras que el Consejo Nacional Electoral enfrenta una crisis institucional en curso antes de las elecciones de 2025".

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU rememoró el narcovideo de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales. "A fines de agosto de 2024, apareció un video que mostraba a Carlos Zelaya, cuñado de Castro y secretario del Congreso, negociando 650.000 dólares en dinero del narcotráfico del cártel de 'Los Cachiros' para su campaña de 2013", estipulan. Y añaden: "Días antes de que este video se hiciera público, Castro puso fin al tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, el mismo tratado utilizado para extraditar a su predecesor, Juan Orlando Hernández, quien recibió una condena de 45 años por tráfico de drogas". En otro mensaje, acotan que la presidenta Xiomara Castro "se ha alineado abiertamente con el dictador Nicolás Maduro, felicitándolo después de las disputadas elecciones venezolanas de 2024 y rechazando las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos contra su régimen".