Pam Bondi reafirma que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas

Nueva York, Estados Unidos.- Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, volvió a asegurar que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica. Esto lo acotó durante una conferencia donde se habló de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, que se declaró este lunes culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.

"Puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para referirse a cómo los narcotraficantes mueven sus drogas desde múltiples países", indicó la fiscal general.

Seguidamente estableció que esas naciones que sirven de puente aéreo son "Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados"- Agregó que "estamos investigando todo esto en varios países. Aún no hemos terminando y bajo la dirección del presidente Trump seguiremos luchando hasta que los jefes de los carteles estén tras las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida". El pasado 13 de agosto, Bondi afirmó que Honduras presta su espacio aéreo para el tráfico de drogas y esto es de conocimiento de las autoridades hondureñas.

'El Mayo' Zambada