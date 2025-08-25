Pam Bondi reafirma que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas

Nueva York, Estados Unidos.- Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, volvió a asegurar que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.
Esto lo acotó durante una conferencia donde se habló de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, que se declaró este lunes culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.
"Puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para referirse a cómo los narcotraficantes mueven sus drogas desde múltiples países", indicó la fiscal general.
Seguidamente estableció que esas naciones que sirven de puente aéreo son "Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados"-
Agregó que "estamos investigando todo esto en varios países. Aún no hemos terminando y bajo la dirección del presidente Trump seguiremos luchando hasta que los jefes de los carteles estén tras las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida".
El pasado 13 de agosto, Bondi afirmó que Honduras presta su espacio aéreo para el tráfico de drogas y esto es de conocimiento de las autoridades hondureñas.
'El Mayo' Zambada
Sobre el 'El Mayo' Zambada, declaró que "es una victoria histórica para el Departamento de Justicia (...) 'El Mayo' pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde le corresponde", afirmó Bondi en una rueda de prensa desde la Gran Manzana, acompañada de una decena de representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.
La fiscal general de EE.UU., que se desplazó expresamente desde Washington para estar presente en Nueva York en este día, calificó la firma del acuerdo de culpabilidad por parte de Zambada como "un paso más" en su objetivo de eliminar a los carteles de la droga y las organizaciones trasnacionales que "inundan el país de estupefacientes, homicidios y tráfico de personas".