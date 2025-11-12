Contreras pide posponer requerimiento de magistrada del TJE: "Está en una situación de vida o muerte"

"Quisiera pedirle al MP que esos requerimientos los retengan (...) que no juegue con la vida de Miriam Barahona en este momento. Ella necesita atención médica y no puede estar escondida cuando su vida está en riesgo", manifestó a Hoy Mismo, Contreras.

Contreras manifestó que la magistrada requiere de atención médica especializada, incluyendo oxígeno y quimioterapia, y que su situación es de vida o muerte.

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , hizo un llamado al Ministerio Público para que retenga cualquier requerimiento fiscal en contra de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), Miriam Suyapa Barahona , arguyendo que se encuentra en una situación de vida o muerte.

El político cuestionó por qué no han hecho requerimientos en contra de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la inscripción de Rodolfo Padilla Sunseri, quien aspira a la alcaldía por el Partido Libertad y Refundación en la ciudad industrial.

"No tiene constancia de vecindad porque no es vecino de San Pedro Sula, es norteamericano registrado en Tegucigalpa. No tiene cinco años de estar en el país y en tercer lugar, tiene cuentas con la ley. Pero dejemos eso, yo lo que quiero es una justicia que no sea selectiva, lo que quiero es una justicia aplicable a todas las personas imparcial, entonces por favor, apoyemos a Miriam Barahona", argumentó.

Asimismo, Contreras detalló que la magistrada Barahona ya venía luchando con su salud, aunque de forma discreta, y que actualmente su estado de salud es grave.

Por otra parte, hizo un llamado humanitario para que Barahona pueda acceder a un tratamiento. "No está en su casa, está bajo cuidados, pero incipientes ante un cáncer, entonces, ¿cómo vamos a dejar que se muera una magistrada por una decisión arbitraria? Si no se le puede dar la cobertura de alto funcionario, por lo menos paren ese proceso".

De lo contrario, Contreras argumentó que si Miriam Barahona llegara a morir "va a ser culpa del Ministerio Público".