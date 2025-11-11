Oposición advierte maniobras de Libre para desarticular los órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.-Dirigentes de distintos sectores políticos de oposición advirtieron que el Partido Libertad y Refundación (Libre) estaría impulsando acciones para debilitar la estructura de los órganos electorales con el fin de asumir control institucional previo a los comicios del 30 de noviembre. La diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional, señaló que existe una intención política de desarticular las instituciones encargadas del proceso electoral, lo que —dijo— pondría en riesgo la transparencia democrática. “Lo que pretende Libre es debilitar las instituciones, apoderarse de las mismas, porque en algún momento, cuando el ciudadano se sienta afectado, habrá que darle respuesta de lo que Libre quiere: quedarse así, tipo Venezuela”, a Por su parte, la diputada del PSH, Fátima Mena, cuestionó que “no es posible que, a 18 días de las elecciones, el Estado no esté garantizando el equilibrio de fuerzas dentro de los órganos electorales y que desde la institucionalidad se quiera asaltar a las autoridades electorales”.

Ante las recientes acusaciones y ataques contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, la oposición denunció que desde el oficialismo se busca provocar un caos institucional en el ente para sustituirlos por suplentes afines al partido de gobierno. "Libertad y Refundación ya sabe que perdió las elecciones; ahora quiere maximizar sus acciones para impedir el proceso electoral, pero tiene un grave problema: la comunidad internacional ya se dio cuenta de su plan, y el mundo está viendo los actos contrarios a la ley que están cometiendo", señaló la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza. La parlamentaria reiteró que las acciones emprendidas desde el oficialismo involucran tanto al jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández, como al fiscal general, Johel Zelaya, a quien responsabilizó de intentar destruir el TJE y el Consejo Nacional Electoral (CNE).