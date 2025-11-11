Oposición prepara nueva autoconvocatoria a sesión extraordinaria para esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- Los más de 70 diputados de la oposición de las distintas fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional realizarán una nueva autoconvocatoria a sesión extraordinaria. En esa sesión, se espera que sea abordada la aprobación de la interpelación al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Asimismo, de manera conjunta, los parlamentarios emitirán su postura de apoyo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del TJE. “Ya hemos sido convocados como bancada del Partido Liberal para el miércoles y el tema es la autoconvocatoria que debe darse en esta semana para tratar temas de interés nacional que mañana serán discutidos al interno de la bancada”, indicó el diputado liberal Marlon Lara.

El parlamentario explicó que "el TJE es el tribunal de alzada donde se van a discutir los temas postelectorales, y con lo que ha sucedido con los magistrados, es necesario un juicio político que debe darse en el Congreso Nacional y aprobarse con 86 votos. Eso en ningún momento se ha dado, por lo cual se dice que el procedimiento ejecutado por el Ministerio Público no ha cumplido con el debido proceso". Lara recordó que desde las elecciones internas del 9 de marzo se había advertido que el Partido Libertad y Refundación (Libre) intentaría obstaculizar el proceso electoral. En ese sentido, subrayó la necesidad de brindar certeza al pueblo hondureño de que los comicios generales se celebrarán el 30 de noviembre e instó a la población a participar de manera masiva en las urnas. "Estamos muy preocupados por los últimos acontecimientos que hemos visto, particularmente los ataques a autoridades electorales. Nuevamente, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral se encuentran bajo amenazas", advirtió la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) , Fátima Mena .