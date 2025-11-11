Partido Liberal analiza nueva autoconvocatoria en respaldo a entes electorales

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, informó que la bancada liberal sostendrá este miércoles una reunión a las 11:00 de la mañana con el objetivo de analizar una posible autoconvocatoria en el Congreso Nacional, ante la falta de llamados al pleno por parte del titular del Poder Legislativo, Luis Redondo.
“Ya hemos sido convocados como bancada para mañana y la idea es hacer un análisis de autoconvocarnos. Creo que es importante que todas las semanas la mayoría de los diputados invoquemos los artículos 190 y 191 de la Constitución para tratar temas que Luis Redondo no quiere convocar al pleno”, declaró Lara.
El diputado liberal señaló que el partido está comprometido a mantener este tipo de acciones con el fin de debatir asuntos de interés nacional.
Entre los temas que se discutirán, adelantó el respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, tal como lo ha planteado la diputada Maribel Espinoza.
Consultado sobre la posibilidad de que se aborde un eventual juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, el diputado liberal afirmó que ese y otros temas serán discutidos durante la reunión.
“No podemos manifestarnos todavía porque no hemos hablado como bancada; mañana se van a analizar todas las acciones necesarias para proteger el proceso electoral”, puntualizó.
Las distintas bancadas de oposición se han autoconvocado en dos ocasiones desde que concluyó el periodo de sesiones ordinarias y luego de que el titular del legislativo instalara la comisión permanente.