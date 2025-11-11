Partido Liberal analiza nueva autoconvocatoria en respaldo a entes electorales

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, informó que la bancada liberal sostendrá este miércoles una reunión a las 11:00 de la mañana con el objetivo de analizar una posible autoconvocatoria en el Congreso Nacional, ante la falta de llamados al pleno por parte del titular del Poder Legislativo, Luis Redondo.

“Ya hemos sido convocados como bancada para mañana y la idea es hacer un análisis de autoconvocarnos. Creo que es importante que todas las semanas la mayoría de los diputados invoquemos los artículos 190 y 191 de la Constitución para tratar temas que Luis Redondo no quiere convocar al pleno”, declaró Lara.

El diputado liberal señaló que el partido está comprometido a mantener este tipo de acciones con el fin de debatir asuntos de interés nacional.