Tres candidatos presidenciales firman convenio para defender el voto

La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) se supo que no asistiría a esta firma.

Cabe mencionar que también se esperaba la presencia del candidato de Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, pero de última hora se conoció que no llegaría.

En la firma estuvieron presentes Nasry Asfura, del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Liberal, y Mario Rivera Callejas "Chano", del Democracia Cristiana.

Tegucigalpa, Honduras.- Tres de los cinco candidatos presidenciales firmaron este martes 11 de noviembre el Convenio Democrático para la Defensa del Voto, a pocos días de las elecciones generales en Honduras.

El texto señala que el convenio surge del compromiso de proteger el voto y del amor por Honduras. “Solo juntos —pueblo y líderes, instituciones y ciudadanía— podemos garantizar que la voz del pueblo se escuche y se respete”, afirma el documento.

“Los candidatos presidenciales convocados por la ciudadanía reconocen que su deber trasciende la competencia electoral. Son llamados a ser defensores de nuestras libertades, guardianes de la paz y custodios de la soberanía popular”, añade el acuerdo.

“Honduras enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida democrática ante la incertidumbre (...) El voto ciudadano sigue siendo la voz viva de la ciudadanía”, expresaron durante la lectura del documento.

De igual manera, el acuerdo fue firmado por la plataforma de Defensores de Honduras, representado por Mario Raúl Hung Pacheco.

CONVENIO DEMOCRÁTICO POR HONDURAS

CONSIDERANDO:

Primero: Que la Constitución de la República, en su Artículo 2, establece que “La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, y nadie puede usurparla”; mandato que convierte el voto libre y consciente en la expresión más alta del amor a la patria y del respeto al pueblo hondureño.

Segundo: Que Honduras enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida democrática, por la incertidumbre, el miedo y la desconfianza que amenazan con quebrar el espíritu de una nación que solo busca vivir en libertad, justicia y esperanza. En medio de esta tormenta, el voto ciudadano sigue siendo la voz viva de la dignidad nacional.

Tercero: Que la patria no pertenece a los partidos, sino a su pueblo, y que solo en la unión, el respeto mutuo y el compromiso compartido puede reconstruirse la confianza en las instituciones y el destino de la República. Ningún líder triunfa si el pueblo se siente derrotado; ningún mandato es legítimo si nace del miedo.

Cuarto: Que los candidatos presidenciales, convocados por la ciudadanía, reconocen que su deber trasciende la competencia electoral, que son los llamados a ser defensores de nuestras libertades, guardianes de la paz y custodios de la soberanía popular, honrando a quienes con sacrificio han sostenido los valores de la democracia, y los valores de sus propios partidos políticos.

Quinto: Que este Convenio nace del amor a Honduras, del compromiso de sus hijos e hijas de cuidar el voto como se cuida la patria, con respeto, valor y esperanza, porque solo juntos pueblo y líderes, instituciones y ciudadanía podemos garantizar que la voz del pueblo se escuche y se respete.

POR TANTO: Nosotros, los candidatos presidenciales de la República de Honduras, convocados por la ciudadanía y ante la mirada de la historia, asumimos el compromiso solemne de:

1. Defender el voto del pueblo hondureño como sagrado instrumento de su soberanía y fundamento de la República.

2. Ser guardianes del voto, velando porque en cada mesa, en cada urna y en cada acta prevalezca la verdad y la voluntad popular.

3. Rechazar toda forma de intimidación, manipulación o abuso del poder que amenace el ejercicio libre del sufragio o la confianza en las instituciones electorales.

4. Promover un clima de respeto, paz y civilidad, recordando que la patria solo se construye desde la unidad y no desde la confrontación.

5. Colocar el amor a Honduras por encima del interés partidario, porque antes que militantes somos ciudadanos, y antes que adversarios, somos hondureños. Firmamos este Convenio Democrático en honor a nuestra Constitución, a nuestra historia y a la fe del pueblo que, pese al miedo y la adversidad, sigue creyendo que el voto es su voz y la democracia su destino.

“Por una Honduras libre, justa y soberana. Por el voto que nos une. Por la patria que amamos.”

Tegucigalpa, Honduras, 11 de noviembre de 2025