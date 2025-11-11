Mejía: Libre pretende debilitar instituciones y apoderarse de las mismas

"Lo que pretende (Libre) es únicamente debilitar las instituciones, apoderarse de las mismas", acciones que a su parecer tienen un paralelo con Venezuela, donde las instituciones están controladas por el oficialismo.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada por el Partido Nacional , María Antonieta Mejía , catalogó como desesperadas las acciones del partido de gobierno, Libertad y Refundación ( Libre ), que, desde su perspectiva, está usando "maniobras" que buscan debilitar las instituciones democráticas del país.

"Eso es lo que quiere, quedarse, tipo Venezuela, que Venezuela tiene cortadas todas las instituciones. Cuando se declare al ganador, inmediatamente el tribunal se va a que se lo rebata (refutar) y colocar de ganadora a Rixi Ramona Moncada, porque no tiene los votos, no cuenta con la simpatía y definitivamente, pues ya el temor le brota por encima de la ropa", manifestó.

Sus declaraciones se relacionan con las recientes declaraciones de la aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien tras el simulacro electoral del pasado domingo -9 de noviembre- aseguró que no aceptarán los resultados electorales, señalando que "fue un total fracaso".

"Ella (Rixi) descalificó el TREP, pero yo le hago una reflexión a Rixi Moncada, que se siente con Marlon Ochoa, a reflexionar que hicieron hace poquito en el CNE, ¿y no es que estaban pataleando? ¿Y todo el berrinche que hicieron para que cambiaran el TREP? Ahora es que el TREP no sirve y aprobado por unanimidad y aprobado con todos los lineamientos que tiró el Partido Libertad y Refundación, son incoherentes, se dan con la piedra en los dientes", argumentó Mejía, añadiendo que las acciones del partido son medidas desesperadas.

Sobre la evidente crisis política que vive el país, Mejía añadió que la democracia está en peligro, argumentando que las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público parecen estar alineados con intereses que están alineados con el partido de gobierno.

"Aquel que levante la voz o que pide rendición de cuentas o que critique a este gobierno, se vuelve enemigo del Estado", comentó.