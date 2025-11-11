Asfura denuncia intento de desmantelar institucionalidad en vísperas de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, denunció intenciones de desmantelar la institucionalidad a pocos días de las elecciones, haciendo referencia a las acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Fue a través de su cuenta oficial de "X" donde afirmó que hay quienes buscan colocar funcionarios afines mediante acciones que desde su perspectiva dañan la democracia.

Según su publicación, estas acciones buscan socavar la confianza en los órganos jurisdiccionales. "Pretenden desmantelar la institucionalidad para colocar funcionarios afines. Atacan al Tribunal de Justicia Electoral, órgano jurisdiccional del proceso electoral", manifestó anoche -10 de noviembre- en sus redes. "Honduras y el mundo los observan. ¡No jueguen con la voluntad del pueblo!", concluyó Nasry Asfura en su publicación.

Requerimiento de magistrados