Asfura denuncia intento de desmantelar institucionalidad en vísperas de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, denunció intenciones de desmantelar la institucionalidad a pocos días de las elecciones, haciendo referencia a las acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Fue a través de su cuenta oficial de "X" donde afirmó que hay quienes buscan colocar funcionarios afines mediante acciones que desde su perspectiva dañan la democracia.
Según su publicación, estas acciones buscan socavar la confianza en los órganos jurisdiccionales. "Pretenden desmantelar la institucionalidad para colocar funcionarios afines. Atacan al Tribunal de Justicia Electoral, órgano jurisdiccional del proceso electoral", manifestó anoche -10 de noviembre- en sus redes.
"Honduras y el mundo los observan. ¡No jueguen con la voluntad del pueblo!", concluyó Nasry Asfura en su publicación.
Requerimiento de magistrados
Recientemente, el Ministerio Público emitió requerimiento en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial.
De acuerdo con el reporte del MP, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley que ordenaron la inscripción de candidatos a diputados.
La medida ha generado debate sobre la constitucionalidad y repercusiones políticas a tan solo 18 días de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
Analistas refieren que los magistrados gozan de protección constitucional y que requerirlos vulnera su autonomía e independencia, ya que no debería ser un juez común quien los investigue.