Magistrado Mario Flores Urrutia reitera su confianza en justicia tras resolución de CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, expresó este viernes su satisfacción y confianza en la justicia hondureña luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible el antejuicio presentado por el Ministerio Público en su contra y en contra de la magistrada Miriam Barahona. Tras conocerse la decisión de la CSJ, Flores Urrutia manifestó que la resolución evidencia la transparencia con la que ambos han actuado dentro de la institución. "Desde el momento en que la Corte Suprema ha declarado inadmisible, realmente desconozco la intencionalidad o las acciones que pueda tomar el Ministerio sobre este caso, pero ya queda más que evidenciado que nuestras actuaciones han sido completamente transparentes y apegadas al espíritu del derecho”, afirmó en declaraciones vía teléfono al noticiero TSI.

El magistrado manifestó sentirse confiando en que esa sería la determinación de la CSJ. "Yo siempre he confiado en Dios y he confiado en la justicia". Agregó que solo le queda agradecer "primeramente al Padre y al pueblo hondureño que en este proceso se ha solidarizado con nosotros". Flores Urrutia sostuvo que "hemos actuado bajo la transparencia y la legalidad para cumplir y hacer cumplir las leyes". Sus declaraciones surgieron poco después de la declaratoria de la CSJ y solo minutos antes de que el Ministerio Público anunciara que ante la no admisión en el Poder Judicial procederían con requerimientos fiscales contra ambos magistrados.

Fiscalía siempre emitirá requerimientos

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que el MP emitirá en las próximas horas requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, aunque no detalló si ello implica girar órdenes de captura o la presentación voluntaria de los magistrados.