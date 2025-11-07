Magistrada del TJE sobre decisión del CNE: "La ignorancia es atrevida en estos tiempos"

Tegucigalpa, Honduras.-La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no inscribir a Jorge Cálix pese a la resolución del TJE.

"La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del @TjeHonduras son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido, en el artículo 53 de la CRH", escribió la magistrada en su cuenta de X.

"¡Me avasalla su talento, de cuidar las chambitas!!!", ironizó.