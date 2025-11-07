Magistrada del TJE sobre decisión del CNE: "La ignorancia es atrevida en estos tiempos"

Tegucigalpa, Honduras.-La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no inscribir a Jorge Cálix pese a la resolución del TJE.
"La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del @TjeHonduras son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido, en el artículo 53 de la CRH", escribió la magistrada en su cuenta de X.
"¡Me avasalla su talento, de cuidar las chambitas!!!", ironizó.
Decisión del CNE
La presidenta de CNE, Ana Paola Hall, declaró -el pasado 5 de noviembre- inaplicable la resolución del TJE que ordenaba su inscripción como candidato a diputado por el Partido Liberal por el departamento de Olancho.
En un documento oficial, Hall advirtió que cumplir con la instrucción del TJE colocaría al CNE “en una situación límite con la legalidad” y podría incluso constituir un acto de prevaricato administrativo.
“Esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solamente para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”, afirmó Hall.
La resolución también afecta a Cristian Villalobos, aspirante por el departamento de Valle, quien igualmente queda fuera de las planillas.