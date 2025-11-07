Exjueza explica el procedimiento de antejuicio para magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de antejuicio es un mecanismo legal que busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación o acción penal contra funcionarios que gozan de inmunidad. En el caso de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el procedimiento presenta particularidades debido a la naturaleza del órgano, que aunque tiene funciones jurisdiccionales, no forma parte del Poder Judicial.

La exjueza de Sentencia, Alina Aguilera, explica que cuando el Ministerio Público interpone una acción de antejuicio, esta debe ser conocida por la autoridad competente, lo que en principio corresponde al jefe inmediato superior. Sin embargo, dado que el TJE no se encuentra bajo la estructura del Poder Judicial, el proceso se traslada a una sala especial designada para conocer del caso.

“Ya se nombró una sala para que se pronuncie; son tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que van a tomar una determinación, si lo declaran con lugar, sin lugar, o si se le da trámite o no”, detalló Aguilera.