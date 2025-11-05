Redondo ordena informe legal sobre sesión extraordinaria de oposición

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional y de la cuestionada Comisión Permanente, Luis Redondo, ordenó la realización de un informe técnico sobre la legalidad de las reuniones convocadas por la mayoría del pleno de ese Poder del Estado. Dentro de los puntos discutidos durante la primera reunión de la Comisión Permanente dirigida por Redondo, el diputado instruyó al Departamento Legal del Congreso Nacional a elaborar un informe sobre las autoconvocatorias de más de 70 diputados. “El presidente del Congreso Nacional ordenó al Departamento Legal de este Poder del Estado elaborar un informe técnico sobre la legalidad de dichas acciones y las reuniones realizadas fuera del Congreso Nacional por algunos diputados y diputadas”, indicó la secretaria Luz Angélica Smith.

La diputada de Libertad y Refundación (Libre) señaló que "dio —Luis Redondo— una exposición sobre la realización de estos actos, los cuales deben de estar enmarcados de manera irrestricta sobre lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica". Asimismo, la parlamentaria detalló que durante la primera reunión se expuso la correspondencia que ha ingresado al Poder Legislativo durante los últimos días, entre los que destacan el proyecto para aprobar los ascensos a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional, así como la aprobación de amnistías, entre otros.

Oposición deja sin valor y efecto la Comisión Permanente

Frente al autoritarismo de parte de Luis Redondo y su directiva, al cerrar todos los accesos e impedir el ingreso de los diputados de oposición, más de 70 miembros acordaron el martes dejar sin valor ni efecto la Comisión Permanente durante una sesión extraordinaria celebrada en una iglesia capitalina. Días atrás, a las afueras del Congreso Nacional, los diputados de las tres fuerzas opositoras aprobaron inicialmente la extensión del período ordinario de sesiones; sin embargo, en desacato a la resolución tomada por la mayoría, Luis Redondo instaló la comisión la madrugada del 1 de noviembre.

De acuerdo con la Constitución de la República, en su artículo 191, cinco parlamentarios pueden convocar a la realización de una sesión extraordinaria. Igualmente, el artículo 192 establece que la mitad más uno de los parlamentarios, es decir, al menos 65 diputados, podrán instalar y celebrar una sesión. El 24 de junio de 2024, Luis Redondo —quien ahora cataloga como ilegales las autoconvocatorias—, en compañía de los diputados Doris Gutiérrez, David Reyes (actual gerente del CN) y Tomás Ramírez, convocó a una reunión extraordinaria virtual del pleno de diputados para elegir una junta directiva provisional y abrogar el Código Penal que entró en vigencia ese año.