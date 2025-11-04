Bajo resguardo policial el Congreso Nacional ante autoconvocatoria de la oposición

Diputados de la oposición se autoconvocaron para este martes 4 de noviembre a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, el cual se encuentra con resguardo policial y protestas; ambas situaciones han provocado retrasos. Así se encuentra el lugar a estas horas de la tarde:
La noche del lunes 3 de noviembre, miembros de la oposición convocaron a una sesión extraordinaria, la cual quedó programada para este martes a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de anular la instalación de la comisión permanente juramentada por Luis Redondo el viernes pasado, por considerarla ilegal.
"Los convocantes nos vemos obligados a realizar la presente convocatoria ante el impedimento ilegal que ejerce la junta directiva del Congreso Nacional, para celebrar sesiones ordinarias de este poder del Estado y el nombramiento ilegal de una comisión permanente", explicaron los parlamentarios.
La iniciativa surge ante el incumplimiento de la junta directiva del Congreso Nacional de convocar al pleno, pese a que 70 diputados respaldaron la solicitud para extender el período de sesiones.
El pasado viernes 31 de octubre, el Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, instaló la comisión permanente. Aunque cuestionada por tomar acciones autoritarias, fue conformada en su mayoría por miembros de Libertad y Refundación (Libre) y diputados afines al partido de gobierno.
La comisión permanente estará en funciones desde el 1 de noviembre hasta el 20 de enero de 2026, algo que la oposición rechaza y busca anular.
En la convocatoria oficial, firmada por diputados propietarios y suplentes, se detalla que la sesión se realizará en cumplimiento de los artículos 191 y 193 de la Constitución y de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Ante el cierre del paso y el resguardo policial, la sesión extraordinaria convocada por la oposición se realizará en otro punto y no en los bajos del Congreso Nacional, según confirmaron los diputados.
Los diputados argumentaron que se ven obligados a llevar a cabo esta sesión debido a lo que consideran un “impedimento ilegal” por parte de la junta directiva.
Desde la oposición han denunciado de manera reiterada que la misma comisión podría ser usada por Libre para suplantar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y emitir la declaratoria en caso de una eventual crisis en el órgano electoral que imposibilite la resolución.