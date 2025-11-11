Maribel Espinoza respalda llamado de la OEA: “Libre debe dar muestras de respeto”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Maribel Espinoza respaldó la declaratoria realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), este martes -11 de noviembre-, sobre la situación electoral en Honduras.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Espinoza celebró el pronunciamiento y pidió al partido Libre demostrar respeto hacia las instituciones electorales.
“Bienvenida la Declaración del Señor Secretario General de la OEA, en defensa del proceso electoral hondureño; LIBRE debe dar muestras de respeto y no impedir el funcionamiento del CNE y el TJE a través de acciones penales politizadas del MP y las FFAA”, escribió la legisladora.
La OEA expresó su preocupación por los recientes acontecimientos que podrían afectar el proceso electoral en Honduras.
En su comunicado, la organización señaló que las autoridades electorales deben realizar su labor “técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”.
El organismo internacional reiteró su llamado al Estado a garantizar la autonomía y el libre ejercicio de las instituciones electorales.
Asimismo, recordó que “la independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección”.
La OEA también instó a todos los actores políticos a respetar el marco institucional y el calendario electoral vigente, además reafirmó su compromiso de acompañar al país mediante su Misión de Observación Electoral.
Las declaraciones de Maribel Espinoza se suman a los llamados de distintos sectores de oposición que exigen evitar la politización de las instituciones encargadas del proceso electoral.