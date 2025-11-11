Maribel Espinoza respalda llamado de la OEA: “Libre debe dar muestras de respeto”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Maribel Espinoza respaldó la declaratoria realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), este martes -11 de noviembre-, sobre la situación electoral en Honduras.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Espinoza celebró el pronunciamiento y pidió al partido Libre demostrar respeto hacia las instituciones electorales.

“Bienvenida la Declaración del Señor Secretario General de la OEA, en defensa del proceso electoral hondureño; LIBRE debe dar muestras de respeto y no impedir el funcionamiento del CNE y el TJE a través de acciones penales politizadas del MP y las FFAA”, escribió la legisladora.