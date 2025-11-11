Copeco declara alerta roja en Atlántida, Colón y tres municipios de Cortés por frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta roja para los departamentos de Atlántida y Colón, debido a la influencia de una masa de aire frío que continuará afectando el territorio nacional con lluvias, viento y oleaje elevado. A este nivel de alerta se suman los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés, donde las condiciones climáticas se mantienen inestables y el riesgo de inundaciones es alto. Copeco también declaró alerta amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Yoro y el resto de Cortés, además de la franja costera de Gracias a Dios, donde el oleaje se mantiene elevado en las últimas horas.

De igual forma, la institución mantiene alerta verde en los departamentos de Copán, Olancho y el resto de Gracias a Dios, zonas que seguirán bajo monitoreo constante por los efectos de la vaguada. El nivel de alertamiento se mantendrá vigente durante 24 horas, a partir de las 6:00 p.m. de este martes 11 de noviembre de 2025, indicó Copeco en su comunicado. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío continuará generando abundante nubosidad, oleaje alterado, viento fresco del norte y noreste, además de precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes sobre las regiones noroccidental y norte. También se esperan lluvias y lloviznas en las zonas central, occidental y oriental, acompañadas de un descenso en la temperatura ambiente y vientos racheados en la mayor parte del país, según el reporte.