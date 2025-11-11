  1. Inicio
Dramáticas imágenes muestran los daños que dejaron las lluvias en la zona norte de Honduras

Inundaciones, calles anegadas y árboles caídos son algunos de los daños que se reportan en la zona norte del país, tras 12 horas de intensas lluvias

  • 11 de noviembre de 2025 a las 09:54
1 de 12

Inundaciones, árboles caídos y calles anegadas son parte de los daños que han dejado las intensas lluvias registradas, en las últimas horas, en la zona norte de Honduras.

 Foto: Redes sociales
2 de 12

Cebe recordar que, la tarde del domingo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta amarilla para los departamentos de la zona norte e insular del país.

Foto: Redes sociales
3 de 12

La acción se tomó a raíz del ingreso de una vaguada y una masa de aire frío al territorio nacional.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Los departamentos de Atlántida y Cortés son los que mayores daños han reportado, luego de 12 horas de intensas precipitaciones.

Foto: Redes sociales
5 de 12

En la ciudad de la Ceiba, Atlántida, por ejemplo, las autoridades decidieron suspender clases en los centros educativos y evitar poner en riesgo a los menores por las inundaciones.

Foto: Redes sociales
6 de 12

Además, se han reportado vehículos arrastrados por quebradas y personas rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Foto: Redes sociales
7 de 12

Los equipos de emergencia se mantienen monitoreando los niveles de los ríos y dándole atención a las familias que se han visto afectadas por los estragos de la lluvia.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

La ciudad de San Pedro Sula, no es la excepción. El río Bermejo, en Ticamaya, se desbordó y sigue inundando calles aledañas.

Foto: Cortesía 911
9 de 12

Roberto Contreras, alcalde sampedrano, activo los equipos municipales para darle atención a la ciudad, especialmente, a las zonas más vulnerables como Chamelecón.

Foto: Redes sociales
10 de 12

Varias zonas de San Pedro Sula se encuentran incomunicadas. El Limonar, por ejemplo, es uno de los sectores más afectados por las inundaciones.

Foto: Cortesía 911
11 de 12

El corredor que conduce desde San Pedro Sula hacia el sector de Ticamaya también ha resultado afectado por el desbordamiento del río Bermejo.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

En Puerto Cortés, varios árboles han caído y bloqueado el paso vehicular. Las autoridades trabajan para levantar los escombros de la zona y restablecer el orden.

Foto: Cortesía Fuerza Naval
