Dramáticas imágenes muestran los daños que dejaron las lluvias en la zona norte de Honduras

Inundaciones, árboles caídos y calles anegadas son parte de los daños que han dejado las intensas lluvias registradas, en las últimas horas, en la zona norte de Honduras.
Cebe recordar que, la tarde del domingo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta amarilla para los departamentos de la zona norte e insular del país.
La acción se tomó a raíz del ingreso de una vaguada y una masa de aire frío al territorio nacional.
Los departamentos de Atlántida y Cortés son los que mayores daños han reportado, luego de 12 horas de intensas precipitaciones.
En la ciudad de la Ceiba, Atlántida, por ejemplo, las autoridades decidieron suspender clases en los centros educativos y evitar poner en riesgo a los menores por las inundaciones.
Además, se han reportado vehículos arrastrados por quebradas y personas rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
Los equipos de emergencia se mantienen monitoreando los niveles de los ríos y dándole atención a las familias que se han visto afectadas por los estragos de la lluvia.
La ciudad de San Pedro Sula, no es la excepción. El río Bermejo, en Ticamaya, se desbordó y sigue inundando calles aledañas.
Roberto Contreras, alcalde sampedrano, activo los equipos municipales para darle atención a la ciudad, especialmente, a las zonas más vulnerables como Chamelecón.
Varias zonas de San Pedro Sula se encuentran incomunicadas. El Limonar, por ejemplo, es uno de los sectores más afectados por las inundaciones.
El corredor que conduce desde San Pedro Sula hacia el sector de Ticamaya también ha resultado afectado por el desbordamiento del río Bermejo.
En Puerto Cortés, varios árboles han caído y bloqueado el paso vehicular. Las autoridades trabajan para levantar los escombros de la zona y restablecer el orden.