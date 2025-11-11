Copeco recomienda restringir navegación en el Caribe por fuerte oleaje de hasta 8 pies

Tegucigalpa, Honduras.- El Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó a la Mercante Marina suspender la navegación de embarcaciones en el Caribe por el fuerte oleaje que se registra este martes 11 de noviembre. “Copeco sugiere a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos de seguridad, restrinja la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, debido al oleaje alterado en litoral Caribe”, señaló la institución. Según informaron las autoridades, en estos momentos, se están registrando olas con una altura promedio de entre 3 a 5 pies cerca de la costa y máximos de 6 a 8 pies.

Esta fuerte actividad podría causar problemas para los navegantes que se encuentran en la zona. Sin mencionar que, las lluvias continúan golpeando el territorio nacional. Cabe recordar que, la zona norte e insular del país se mantiene bajo alerta amarilla tras el ingreso de una vaguada y una masa de aire frío al territorio nacional. Las precipitaciones no se han detenido durante las últimas 12 horas, en los departamentos que se encuentran en estado de alerta: Cortés, Atlántida, Yoro, Santa Bárbara e Islas de la Bahía.