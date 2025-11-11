San Pedro Sula activa equipos de emergencia por intensas lluvias provocadas por masa de aire frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias vuelven a provocar estragos, esta vez en la zona norte de Honduras, donde ya se reporta el desbordamiento del río Bermejo en Ticamaya. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, activó este martes los equipos de emergencia municipales tras las intensas lluvias registradas en la ciudad durante las últimas 12 horas. De acuerdo con el edil, debido al ingreso de una masa de aire frío al territorio nacional, se han registrado fuertes precipitaciones en diferentes sectores del municipio.

"Ante las fuertes lluvias provocadas por el ingreso de una masa de aire frío en el territorio nacional, como presidente del CODEM, lo doy por activado. Nuestros equipos municipales se mantienen vigilantes en las zonas vulnerables, especialmente en Rivera Hernández y Chamelecón", manifestó Contreras. El alcalde instruyó a las fuerzas vivas a mantenerse alertas y proteger el bien jurídico más importante: la vida de la población. "Mantengámonos informados a través de los canales oficiales y atentos ante cualquier emergencia en San Pedro Sula", agregó. El Comité de Emergencia Municipal (CODEM) mantiene monitoreo en las zonas de riesgo por posibles desbordamientos o deslizamientos.

Estragos en San Pedro Sula por lluvias

Varias zonas ya se encuentran incomunicadas en San Pedro Sula. El Limonar está inundado tras las constantes lluvias que han caído en la ciudad por más de 10 horas.