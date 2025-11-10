  1. Inicio
Frente frío provoca lluvias y descenso de temperaturas este martes en Honduras

La masa de aire frío afectará el territorio hondureño con lluvias, vientos del norte y descenso de temperaturas este martes, informó Cenaos

  • 10 de noviembre de 2025 a las 18:32
Vientos rachados y frescos del norte y noreste se reportarán en el centro, oriente, norte, noroccidente e insular.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío cubrirá el territorio nacional este martes 11 de noviembre, provocando un descenso en la temperatura ambiente, vientos frescos y lluvias de variada intensidad, informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“El sistema está provocando un descenso en la temperatura ambiente, vientos rachados y frescos del norte y noreste, abundante nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes con actividad eléctrica para las regiones norte, noroccidente, insular y sectores del centro y oriente”, detalló Centeno.

El experto añadió que, en el resto del país, se esperan lluvias débiles, “a excepción de la zona sur y suroccidente en donde prevalecen las condiciones secas”.

De acuerdo con el pronosticador, el oleaje en el Caribe alcanza entre cinco y siete pies, mientras que sobre el Golfo de Fonseca se mantiene entre uno y tres pies de altura.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 25 y mínima de 18 grados Celsius. Para la región central, la máxima será de 25 y la mínima de 20.

En la región insular, Centeno indicó que se esperan temperaturas máximas de 27 y mínimas de 25 grados, mientras que en la región norte la máxima alcanzará los 26 y la mínima los 23.

Asimismo, la región oriental presentará una temperatura máxima de 27 y mínima de 18 grados.

En la región sur, el pronosticador de Cenaos reportó una máxima de 34 y mínima de 24 grados, siendo la zona más cálida del país.

Finalmente, para la región occidental se prevé la temperatura más baja, con una máxima de 22 y mínima de 14 grados Celsius.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

