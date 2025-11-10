  1. Inicio
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital

A más de 40 días de ocurridas las lluvias que azotaron el Distrito Central, unas 30 familias capitalinas permanecen en la incertidumbre de no saber si podrán recuperar o regresar a sus hogares.

  • 10 de noviembre de 2025 a las 17:26
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
1 de 10

Las familias hondureñas continúan sufriendo las consecuencias de las lluvias que mantuvieron al país en alerta roja durante octubre, y que desencadenaron una racha de incertidumbre y desalojos forzados.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
2 de 10

Ante los destrozos en varias zonas capitalinas, unas 1,050 personas se vieron obligadas a acudir a los centros de albergue habilitados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
3 de 10

Los albergues se convirtieron en los nuevos hogares de cientos de familias que empiezan a trabajar de barberos e incluso estilistas dentro de los refugios.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
4 de 10

Sin embargo, ante la incertidumbre y la falta de soluciones concretas por parte de la municipalidad, muchas familias aún no saben dónde podrán reconstruir sus vidas.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
5 de 10

Los albergues con mayor número de afectados, donde aún permanecen más de 33 familias —alrededor de 120 personas— intentan adaptarse a su nueva realidad, viviendo en salones de clases y buscando alternativas para salir adelante

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
6 de 10

Núcleos familiares enteros que viven su día a día entre salones de clases y buscando alternativas para salir adelante.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
7 de 10

Aún en medio de su situación, los afectados reconocieron la labor de la Alcaldía al habilitar espacios de acobijo, debida alimentación y cuidados sanitarios.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
8 de 10

Personas afectadas de la colonia Guillén y El Reparto piden a la población una mano solidaria ante su situación de vulnerabilidad que los obliga a subsistir en medio de la crisis climática y geológica.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
9 de 10

Y aún que permanecen albergados en los 31 centros de acobijo habilitados por la AMDC, desde el pasado octubre.

Foto: David Romero/El Heraldo
En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital
10 de 10

Ya que, las lluvias que debilitaron considerablemente el Distrito Central dejaron pérdidas materiales de hasta 900 millones de lempiras, más de 1,050 personas evacuadas de sus hogares y 15 fallecidos.

 Foto: Marvin Salgado /EL HERALDO.
