En espera de soluciones: así lucen los albergues temporales de la capital

Las familias hondureñas continúan sufriendo las consecuencias de las lluvias que mantuvieron al país en alerta roja durante octubre, y que desencadenaron una racha de incertidumbre y desalojos forzados.
Ante los destrozos en varias zonas capitalinas, unas 1,050 personas se vieron obligadas a acudir a los centros de albergue habilitados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Los albergues se convirtieron en los nuevos hogares de cientos de familias que empiezan a trabajar de barberos e incluso estilistas dentro de los refugios.
Sin embargo, ante la incertidumbre y la falta de soluciones concretas por parte de la municipalidad, muchas familias aún no saben dónde podrán reconstruir sus vidas.
Los albergues con mayor número de afectados, donde aún permanecen más de 33 familias —alrededor de 120 personas— intentan adaptarse a su nueva realidad, viviendo en salones de clases y buscando alternativas para salir adelante
Núcleos familiares enteros que viven su día a día entre salones de clases y buscando alternativas para salir adelante.
Aún en medio de su situación, los afectados reconocieron la labor de la Alcaldía al habilitar espacios de acobijo, debida alimentación y cuidados sanitarios.
Personas afectadas de la colonia Guillén y El Reparto piden a la población una mano solidaria ante su situación de vulnerabilidad que los obliga a subsistir en medio de la crisis climática y geológica.
Y aún que permanecen albergados en los 31 centros de acobijo habilitados por la AMDC, desde el pasado octubre.
Ya que, las lluvias que debilitaron considerablemente el Distrito Central dejaron pérdidas materiales de hasta 900 millones de lempiras, más de 1,050 personas evacuadas de sus hogares y 15 fallecidos.