Presidenta del CNE desmiente a Marlon Ochoa sobre límite al escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió este domingo a los señalamientos del consejero Marlon Ochoa, al rechazar lo que calificó como la difusión de “verdades a medias” sobre el inicio del escrutinio especial, una fase clave del proceso postelectoral. A través de su cuenta en la red social X, Hall aclaró que el pleno del CNE acordó iniciar de oficio el escrutinio especial con 1,081 maletas del nivel electivo presidencial, sin que ello implique que serán las únicas sometidas a revisión. “Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo”, puntualizó.

La titular del órgano electoral precisó además que el CNE aún no ha abordado las solicitudes de escrutinios especiales presentadas por los actores políticos, cuyo plazo de entrega vence este viernes, ni se han realizado los análisis correspondientes conforme a la Ley sobre las impugnaciones ya interpuestas. En su pronunciamiento, Hall cuestionó las interpretaciones parciales que —a su criterio— contribuyen a retrasar el proceso y a desinformar a la ciudadanía. "Verdades a medias = mentir", escribió, en alusión directa a la narrativa que se ha instalado en torno al alcance del escrutinio especial. La presidenta del CNE también denunció ataques dirigidos contra ella y la consejera Cossette López, advirtiendo sobre las implicaciones institucionales de ese clima de confrontación. "Sería mejor preguntarse por qué dicen verdades a medias, demoran el proceso, desinforman y atacan a dos mujeres que somos autoridades electorales, sabiendo lo que esto implica para el país", señaló.

Hall cerró su mensaje con un llamado implícito a la responsabilidad pública, al recordar que el proceso electoral hondureño se encuentra bajo observación nacional e internacional. “¿Es que acaso no se dan cuenta que el mundo los está viendo y que la historia pondrá a cada uno en su lugar?”, expresó. El pronunciamiento de la presidenta del CNE surge como respuesta a una publicación previa del consejero Marlon Ochoa, quien aseguró en su cuenta de X que el pleno había decidido enviar solo 1,081 maletas del nivel presidencial a escrutinio especial, sugiriendo que esa cantidad sería el universo total a revisar en esa etapa.