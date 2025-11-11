Suspenderán actividades académicas en zonas de San Pedro Sula por las fuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que se registran en la zona norte por el ingreso de una vaguada y un frente frío causaron estragos en varias zonas de San Pedro Sula. Ante esa situación y los pronósticos que las condiciones climáticas adversas continuarán, lo que podría producir más daños en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades de la Dirección Departamental de Cortés indicaron que suspenderán las actividades académicas en algunas zonas de la ciudad durante este martes y mañana miércoles.

Glenda Hernández, directora departamental del Cortés, indicó a EL HERALDO que la suspensión de las actividades se realizará en las zonas más vulnerables. "Se van a suspender las actividades en las zonas vulnerables, donde se habiliten albergues, por ejemplo en San Pedro Sula, el sector de Los Carmenes, la Rivera Hernández y Chamelecón", dijo. Agregó que aunque la emergencia es hoy (martes) y mañana miércoles, la determinación de reactivar las clases dependerá de si el clima va mejorando. Las autoridades esperan la autorización del ministro de Educación, Daniel Esponda para publicar el oficio de la suspensión de las actividades escolares. En San Pedro Sula las precipitaciones que se registraron en las últimas horas dejaron calles y avenidas abnegadas de agua, también se registró el desbordamiento del río Bermejo en el sector conocido como Ticamaya. Además, se reportan algunos daños en zonas del sector de Chamelecón, donde al menos 15 viviendas de la colonia Las Cruces resultaron con inundaciones, productos de las fuertes lluvias que se registran desde el lunes.