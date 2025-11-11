  1. Inicio
Suspenderán actividades académicas en zonas de San Pedro Sula por las fuertes lluvias

La directora departamental de Cortés informó a EL HERALDO que suspenderán las clases presenciales en zonas vulnerables y centros que sirvan como albergues

  • 11 de noviembre de 2025 a las 11:38
Las intensas lluvias que se registran en la zona norte causaron el desbordamiento del río Bermejo y la inundación de varias viviendas.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que se registran en la zona norte por el ingreso de una vaguada y un frente frío causaron estragos en varias zonas de San Pedro Sula.

Ante esa situación y los pronósticos que las condiciones climáticas adversas continuarán, lo que podría producir más daños en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades de la Dirección Departamental de Cortés indicaron que suspenderán las actividades académicas en algunas zonas de la ciudad durante este martes y mañana miércoles.

Glenda Hernández, directora departamental del Cortés, indicó a EL HERALDO que la suspensión de las actividades se realizará en las zonas más vulnerables.

"Se van a suspender las actividades en las zonas vulnerables, donde se habiliten albergues, por ejemplo en San Pedro Sula, el sector de Los Carmenes, la Rivera Hernández y Chamelecón", dijo.

Agregó que aunque la emergencia es hoy (martes) y mañana miércoles, la determinación de reactivar las clases dependerá de si el clima va mejorando.

Las autoridades esperan la autorización del ministro de Educación, Daniel Esponda para publicar el oficio de la suspensión de las actividades escolares.

En San Pedro Sula las precipitaciones que se registraron en las últimas horas dejaron calles y avenidas abnegadas de agua, también se registró el desbordamiento del río Bermejo en el sector conocido como Ticamaya.

Además, se reportan algunos daños en zonas del sector de Chamelecón, donde al menos 15 viviendas de la colonia Las Cruces resultaron con inundaciones, productos de las fuertes lluvias que se registran desde el lunes.

Las lluvias también están dejando daños en Atlántida, donde las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases presenciales para este martes en todos los centros educativos del departamento.

Mediante un comunicado recomendaron a los directores de los centros implementar en la medida de lo posible la modalidad virtual para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Esta semana en la mayoría de los centros educativos comenzaron el proceso de reforzamiento para los alumnos que no lograron alcanzar los puntas requeridos y deberán ir a recuperación.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

