Suspenden clases presenciales en Atlántida por fuertes lluvias y calles inundadas

A través de un comunicado recomiendan a los directores de los centros educativos implementar, en la medida de lo posible, la modalidad virtual para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Atlántida, Honduras.- La Dirección Departamental de Educación anunció la suspensión de clases presenciales para este martes -11 de noviembre- en todos los centros educativos en Atlántida, debido a las condiciones climáticas que azotan la región.

Según el comunicado oficial, la determinación busca proteger a los estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones de riesgo en las calles, debido a las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias .

Las fuertes lluvias que han sido persistentes durante las últimas horas han dejado estragos en La Ceiba y zonas aledañas. Varias viviendas quedaron afectadas por las aguas. El tránsito vehicular en algunas zonas también ha sido afectado.

Autoridades y equipos de emergencia se mantienen en alerta constante, realizando monitoreo de los niveles de los ríos y atendiendo a las familias desplazadas o afectadas por las inundaciones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En uno de los incidentes más recientes por las lluvias, cinco personas tuvieron que ser rescatadas luego de que el vehículo en el que se conducían fuera arrastrado por la corriente de una quebrada en La Ceiba.

Hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas. Sin embargo, las autoridades han hecho un llamado a la población a evitar zonas inundadas y mantenerse atento a las recomendaciones oficiales, sobre todo porque las lluvias podrían persistir en las próximas horas.