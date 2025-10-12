Qué hacer ante las lluvias en Honduras: consejos para protegerse y prevenir emergencias

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en distintas zonas del país han comenzado a provocar emergencias y tragedias como la pérdida de vidas humanas. Los expertos advierten que las condiciones podrían continuar por alrededor de 48 horas, por lo que hay que estar preparados. De momento, varios departamentos del país permanecen en alerta roja, otros en alerta amarilla y verde, según el grado de peligro identificados por la cercanía de ríos y quebradas y por la saturación de suelos. Ante este panorama, es importante que la población adopte medidas preventivas para reducir riesgos y proteger a sus familias.

1. Manténgase informado

Siga los reportes oficiales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) y de su municipalidad local. Evite compartir o creer en rumores que circulan en redes sociales y confíe solo en fuentes oficiales como las instituciones de gobierno y medios de comunicación como EL HERALDO.

2. Identifique zonas de riesgo

Si vive cerca de ríos, quebradas o en laderas, esté atento a posibles deslizamientos o crecidas repentinas. Conozca las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades.

3. Prepare un plan familiar de emergencia

Defina puntos de encuentro, números de contacto y una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín, documentos importantes y ropa.

4. Evite cruzar ríos o calles inundadas

Aunque parezcan poco profundas, las corrientes pueden ser peligrosas. Hay ríos y quebradas que parecen estar quietos, pero que de un segundo a otro presentan crecidas, ¡no se exponga!



Tampoco conduzca bajo fuertes lluvias; si es inevitable, disminuya la velocidad y encienda las luces de emergencia.

5. Proteja su vivienda

Limpie canales, cunetas y techos para evitar que el agua se acumule. Si detecta filtraciones o estructuras debilitadas, repárelas antes de que empeoren con las lluvias.

6. Colabore con su comunidad

Avise a las autoridades si observa árboles caídos, derrumbes o personas en riesgo. La prevención también depende de la solidaridad y la coordinación entre vecinos.

El número del Sistema Nacional de Emergencias 911 está disponible las 24 horas del día para recibir denuncias o reportes de emergencias.



Y si vive en el Distrito Central, la municipalidad ha habilitado la línea 100 ante cualquier incidencia.

7. Cuide su salud