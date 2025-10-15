  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital

Las fuertes lluvias continúan este miércoles 15 de octubre en varias regiones de Honduras, incluida la capital, Tegucigalpa

  • 15 de octubre de 2025 a las 15:53
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
1 de 10

Las fuertes lluvias que azotan este miércoles 15 de octubre la capital hondureña han generado acumulación de agua en calles y avenidas.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
2 de 10

Fotografías captadas en Tegucigalpa muestran calles anegadas y vehículos desplazándose con precaución.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
3 de 10

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta roja para tres municipios del país: Distrito Central, Alianza en Valle y Marcovia en Choluteca, debido al considerable incremento de los niveles de los ríos Choluteca y Goascorán.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
4 de 10

La alerta roja se mantendrá durante las próximas 24 horas.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
5 de 10

Además, Copeco informó que se mantienen en alerta amarilla por el mismo plazo los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y los municipios restantes de Francisco Morazán, Valle y Choluteca.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
6 de 10

Por otra parte, la alerta verde sigue vigente en Copán, Santa Bárbara y Olancho, mientras que los municipios aledaños al río Ulúa quedan fuera de cualquier tipo de alerta.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
7 de 10

Las condiciones de lluvia son producto de la interacción de una vaguada en superficie con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
8 de 10

Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), estos factores provocarán lluvias y chubascos de leves a moderados en las regiones del centro, sur, suroccidente y suroriente del país.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
9 de 10

Imágenes captadas por el lente de EL HERALDO captaron las precipitaciones de este miércoles 15 de octubre.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital
10 de 10

Copeco recomienda a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y no salir de casa si no es necesario, mientras continúan las lluvias a lo largo de la jornada.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
Cargar más fotos