Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital

Las fuertes lluvias que azotan este miércoles 15 de octubre la capital hondureña han generado acumulación de agua en calles y avenidas.
Fotografías captadas en Tegucigalpa muestran calles anegadas y vehículos desplazándose con precaución.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta roja para tres municipios del país: Distrito Central, Alianza en Valle y Marcovia en Choluteca, debido al considerable incremento de los niveles de los ríos Choluteca y Goascorán.
La alerta roja se mantendrá durante las próximas 24 horas.
Además, Copeco informó que se mantienen en alerta amarilla por el mismo plazo los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y los municipios restantes de Francisco Morazán, Valle y Choluteca.
Por otra parte, la alerta verde sigue vigente en Copán, Santa Bárbara y Olancho, mientras que los municipios aledaños al río Ulúa quedan fuera de cualquier tipo de alerta.
Las condiciones de lluvia son producto de la interacción de una vaguada en superficie con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico.
Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), estos factores provocarán lluvias y chubascos de leves a moderados en las regiones del centro, sur, suroccidente y suroriente del país.
Imágenes captadas por el lente de EL HERALDO captaron las precipitaciones de este miércoles 15 de octubre.
Copeco recomienda a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y no salir de casa si no es necesario, mientras continúan las lluvias a lo largo de la jornada.