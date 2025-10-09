Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa

En distintas zonas de la capital, varios árboles cedieron debido a los fuertes vientos con contantes ráfagas.
Las autoridades evalúan los daños mientras equipos municipales trabajan en el despeje de las vías afectadas, luego que una fuerte tormenta azotó la tarde de este jueves la capital hondureña.
En la colonia Humuya, en el barrio Palmira y otros sectores se vieron afectados por la caída repentina de grandes árboles.
La tormenta duró con intensidad alrededor de 90 minutos, dejando la ciudad sumida en un clima lluvioso.
Aunque la lluvia pasó relativamente rápido, no obstante dejó muchas incidencias.
La visibilidad se redujo considerablemente durante los minutos de fuerte lluvia acompañada de vientos huracanados.
Varios sectores quedaron sin paso debido a la caída de árboles y en espera de que cuadrillas de la Alcaldía y de Copeco gestionen asistencia para habilitar el paso.
La zona por la iglesia Los Dolores, bajo el Hoyo de Merrian, resultó inundado este jueves tras la tormenta.
La aglomeración de desechos en algunos tragantes provocaron que varias calles quedaran anegadas.
Así lucía la capital minutos antes de que la lluvia, acompañada de tormenta eléctrica, azotara la ciudad.
De momento no se reportan personas lesionadas debido a la caída de árboles, pero sí muchas pérdidas materiales.
A pocos minutos de terminar la lluvia ya se registraban enormes filas de vehículos sin poder avanzar por las calles de la capital.