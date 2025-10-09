  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa

La fuerte tormenta que duró alrededor de hora y media en el Distrito Central provocó la caída de enormes árboles en plena vía pública y ya deja congestionamiento vial en varias zonas

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:14
Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
1 de 12

En distintas zonas de la capital, varios árboles cedieron debido a los fuertes vientos con contantes ráfagas.

Fotos cortesía: Redes sociales.
Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
2 de 12

Las autoridades evalúan los daños mientras equipos municipales trabajan en el despeje de las vías afectadas, luego que una fuerte tormenta azotó la tarde de este jueves la capital hondureña.
Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
3 de 12

En la colonia Humuya, en el barrio Palmira y otros sectores se vieron afectados por la caída repentina de grandes árboles.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
4 de 12

La tormenta duró con intensidad alrededor de 90 minutos, dejando la ciudad sumida en un clima lluvioso.
Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
5 de 12

Aunque la lluvia pasó relativamente rápido, no obstante dejó muchas incidencias.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
6 de 12

La visibilidad se redujo considerablemente durante los minutos de fuerte lluvia acompañada de vientos huracanados.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
7 de 12

Varios sectores quedaron sin paso debido a la caída de árboles y en espera de que cuadrillas de la Alcaldía y de Copeco gestionen asistencia para habilitar el paso.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
8 de 12

La zona por la iglesia Los Dolores, bajo el Hoyo de Merrian, resultó inundado este jueves tras la tormenta.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
9 de 12

La aglomeración de desechos en algunos tragantes provocaron que varias calles quedaran anegadas.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
10 de 12

Así lucía la capital minutos antes de que la lluvia, acompañada de tormenta eléctrica, azotara la ciudad.

Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
11 de 12

De momento no se reportan personas lesionadas debido a la caída de árboles, pero sí muchas pérdidas materiales.
Primeras imágenes de los destrozos que dejó hora y media de lluvia en Tegucigalpa
12 de 12

A pocos minutos de terminar la lluvia ya se registraban enormes filas de vehículos sin poder avanzar por las calles de la capital.
Cargar más fotos