REDH advierte riesgos a la transparencia electoral por gestión del transporte

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Equidad Democrática (REDH) expresó preocupación por la gestión del transporte del material electoral, señalando irregularidades que podrían afectar la transparencia del proceso de cara a los próximos comicios generales. Mediante un comunicado, la REDH indicó que cualquier intento de trasladar esta responsabilidad a otras instituciones "constituye una desviación de sus atribuciones y una amenaza a la independencia institucional". Además, la organización recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único ente encargado de coordinar y administrar dicha logística.

La red enfatizó que, de acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen la función de custodiar y resguardar el material electoral, pero no de gestionar ni trasladarlo. "Asignar tareas que no les corresponden distorsiona las relaciones civiles-militares y genera una injerencia para la cual no tienen competencia", señaló. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio Público para que agilice y presente los resultados de la investigación sobre el proceso de transporte utilizado en las elecciones primarias. Sostuvo que la falta de resolución ha generado un bloqueo administrativo que afecta a las empresas contratadas, además de debilitar la credibilidad institucional.

Desafíos en el traslado del material electoral