REDH advierte riesgos a la transparencia electoral por gestión del transporte

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Equidad Democrática (REDH) expresó preocupación por la gestión del transporte del material electoral, señalando irregularidades que podrían afectar la transparencia del proceso de cara a los próximos comicios generales.
Mediante un comunicado, la REDH indicó que cualquier intento de trasladar esta responsabilidad a otras instituciones "constituye una desviación de sus atribuciones y una amenaza a la independencia institucional".
Además, la organización recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único ente encargado de coordinar y administrar dicha logística.
La red enfatizó que, de acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen la función de custodiar y resguardar el material electoral, pero no de gestionar ni trasladarlo.
"Asignar tareas que no les corresponden distorsiona las relaciones civiles-militares y genera una injerencia para la cual no tienen competencia", señaló.
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio Público para que agilice y presente los resultados de la investigación sobre el proceso de transporte utilizado en las elecciones primarias.
Sostuvo que la falta de resolución ha generado un bloqueo administrativo que afecta a las empresas contratadas, además de debilitar la credibilidad institucional.
Desafíos en el traslado del material electoral
La situación se agrava tras el retiro definitivo de la empresa Unión Latin Cargo del contrato de transporte, lo que deja en incertidumbre la logística del CNE para distribuir urnas, papeletas y equipo tecnológico en los 18 departamentos del país.
"Nos retiramos definitivamente del diálogo. No seremos parte del proceso, del servicio de transporte, de las elecciones generales", declaró Ávila. El empresario reiteró que la decisión es firme y sin posibilidad de revertirse.
El organismo electoral deberá definir una alternativa en plazos cortos para evitar retrasos en el cronograma electoral.